В помещении полиции Варшавы взорвался подарок, полученный в Украине: есть пострадавшие

В среду, 14 декабря, в полицейском управлении в Варшаве произошел взрыв. Как известно, это взорвался подарок, полученный начальником польской полиции во время недавнего визита в Украину.

Взрыв произошел около 7:50. В результате инцидента командир и гражданский сотрудник получили незначительные ранения.

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Как отреагировали в МИД Польши

Во время поездки в Украину начальник полиции Польши встретился с руководством украинской полиции и ГСЧС.

В связи с взрывом польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить соответствующие объяснения,

– говорится в сообщении.

Начальник польской полиции Ярослав Шимчик получил "легкие ранения" и находится в больнице.

В ведомстве добавляют, что поврежден потолок в комнате службы безопасности. Это засекреченное помещение, в котором находятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов.

"Подарок был сделан одним из руководителей украинских служб", – сообщили в пресс-службе. При этом не уточняется, о каком именно подарке идет речь. По неофициальной информации, это был гранатомет.

В МИД Украины выясняют детали.

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