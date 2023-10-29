Более 600 детей – в селах, которые враг равняет с землей: жителей Херсонщины просят эвакуироваться
Источник:Александр Прокудин
23 октября в Херсонской области объявили о принудительной эвакуации из 23 населенных пунктов, наиболее страдающих от российских обстрелов. В первую очередь, вывозу подлежат семьи с детьми.
В настоящее время еще более 600 детей находятся в "населенных пунктах, где непростая ситуация с безопасностью". Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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Более сотни детей уже эвакуировали
По словам Прокудина, с момента объявления обязательной эвакуации в принудительный способ для 23 населенных пунктов удалось вывезти 147 детей с семьями. В частности, в пятницу, 27 октября, – 32 ребенка, а в субботу – 9 взрослых и 4 детей.
На 30 октября запланирована эвакуация более 100 семей с детьми из Херсонского и Бериславского районов. Их поселят в санатории Яремче.
637 детей остаются в опасности
Глава ОВА призвал жителей Херсонщины не избегать эвакуации. Он рассказал, что с родителями проводят беседы, как и представители местных властей, так и волонтеры, уговаривая их покинуть собственные дома, чтобы обеспечить безопасность детям.
Это решение – не чья-то прихоть. Это связано с тем, что российская артиллерия и авиация равняют эти населенные пункты с землей. Поэтому находиться там крайне опасно, особенно детям,
– напомнил Прокудин.
В Херсонской области объявили принудительную эвакуацию
Ранее в ОВА подчеркнули, что эвакуация будет бесплатной. Кроме того, при необходимости переселенцам предоставят жилье. Людей будут вывозить из таких населенных пунктов как:
- Дудчаны;
- Качкаровка;
- Миловое;
- Новокаиры;
- Золотая Балка;
- Михайловка;
- Осокоровка;
- город Берислав;
- Змиевка;
- Новоберислав;
- Тягинка;
- Бургунка;
- Львов;
- Николаевка;
- Отрядокаменка;
- Ольговка;
- Красный Маяк;
- Веселое;
- Казачье;
- Антоновка;
- Камышаны;
- Садовое;
- Приозерное.