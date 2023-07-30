Со стороны Киева наказаний не будет: чем украинцам грозит паспортизация в оккупации

На временно оккупированных территориях захватчики принудительно раздают украинцам паспорта. Украинские власти советуют не брать никаких документов от оккупантов, однако всегда нужно оценивать все риски.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заметил, что это война не за территорию, а на уничтожение украинцев как народа. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ответственности не будет

Для украинцев, получающих российские паспорта, существуют реальные риски. Прежде всего, оккупанты будут считать этих людей полноценными гражданами и эти люди будут в списке на эвакуацию, когда ВСУ будут освобождать территории. Потом возвращаться в Украину из депрессивных регионов России будет нелегко.

Кроме того, это очень высокие риски принудительной мобилизации для мужчин призывного возраста. Были случаи, когда мужчины, вывезенные с российскими паспортами на территорию страны-агрессора, уже там получили повестки.

Если человек чувствует реальную угрозу жизни и здоровью, когда отказывается брать – пусть берет. Никаких юридических последствий для Украины это не имеет. Конечно, если нет фактов сотрудничества или коллаборации с врагом,

– сказал Соболевский.

Человеку, который получит российский паспорт, нужно будет сообщить в Национальную полицию или СБУ, что он по принуждению был вынужден совершить такие действия. Никакой ответственности не будет.

"Все отлично понимают, что сейчас нашим людям нужно выжить на оккупированных территориях", – отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Что будет с украинцами, получившими российские паспорта: смотрите видео

Фильтрационные мероприятия

Сейчас на левом берегу Херсонщины оккупанты постоянно проводят обыски. Для того чтобы держать людей в постоянном страхе. Российские захватчики пытаются найти доказательства того, что человек сотрудничает с Вооруженными Силами или СБУ, что он поддерживает связь с родственниками, служащими в Силах обороны. Оккупанты стремятся использовать украинское население как сеть для получения информации о действиях наших военных.

Если найдут фото человека в украинской военной форме, то это 100% задержание, допрос и выяснение всех обстоятельств,

– добавил Соболевский

В выборочных населенных пунктах на левом берегу Херсонщины делают нечто похожее на перепись населения. Там ищут людей, которые появились за последний месяц и не зарегистрировались. Таким, враг пытается обнаруживать украинские разведывательные группы, которые, по мнению россиян, теоретически могут работать на оккупированных территориях.

К тому же, захватчики тщательно проверяют автомобильный транспорт на блокпостах. В частности, документы на собственность. У человека, который не сможет доказать, что является владельцем автомобиля, сразу его забирают,

– добавил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Время от времени россияне просто закрывают населённый пункт и проверяют каждый дом. К людям, у которых нет российского паспорта, отношение в разы хуже. В частности, тщательные обыски, проверка телефонов и личных переписок. Фильтрационные меры сильны.

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