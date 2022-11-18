"Шокирует весь мир": Подоляк назвал последний аргумент России для переговоров

В Москве считают, что переговоры с Западом помогут усадить Украину за стол переговоров с Россией. Однако на самом деле российская сторона не нуждается в переговорах с Украиной.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия использует слово "переговоры" как элемент информационно пропагандистской кампании.

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Как отметил Подоляк, на самом деле цель всех заявлений о возможных переговорах с Украиной вполне ясна.

Российская сторона хочет получить оперативную паузу для того, чтобы подготовить своих мобилизованных, найти дополнительное оружие, отстроить эшелоны обороны по линии Днепра, в частности, на Запорожье и на Херсонщине,

– подчеркнул советник главы ОП.

Единственный аргумент России

Он отметил, что Россия не может воевать дальше. Поэтому Кремлю нужно определенное время, чтобы перестроить свою концепцию войны.

У россиян остался один аргумент, шокирующий весь мир. Россия сегодня использует только одно: крылатые ракеты по гражданской – энергетической и газовой инфраструктуре Украины,

– сказал советник главы ОП.

Он добавил, что это выглядит странно, ведь Россия некоторое время рассказывала миру, что у нее мощная армия и военно-промышленный комплекс. Однако сейчас это не работает, поэтому россияне ищут возможность хотя бы на 1-3 месяца остановить контрнаступление Украины и таким образом что-то изменить в военном смысле.

Почему Украина предложила формат публичных переговоров

По словам Подоляка, если Россия стремится к прекращению огня, то в первую очередь должна прекратить обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.

Советник главы ОП также напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров с Путиным.

Что Президент Зеленский подразумевает под публичностью? Давайте не будем вести никаких кулуарных договоренностей, каких-либо предложений. Всё очень просто. Есть одно условие для начала настоящего переговорного процесса: отведите все войска с территории Украины,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Владимир Путин может своим указом зафиксировать чужие территории, якобы, как территорию России. Так что российский диктатор также может подписать указ и вывести свои войска с территории Украины. А после этого можно будет садиться за стол переговоров и говорить о выплате репараций Россией и других важных вещах.

Согласится ли Путин на переговоры с Зеленским

После предложения Зеленского в России сделали вид, что не понимают, что такое "публичные переговоры". По словам Подоляка, россиянам сложно понимать элементарные вещи. Они ведь после 9 месяцев войны даже не осознают, как выглядят в мире.

"Россияне действительно считают, что могут продолжать рассказывать, что у них все идет по плану. Они продолжают жить в иллюзии, которую создали своей пропагандой. Для того чтобы с людьми можно было общаться, они должны забыть о существовании своей пропаганды", – отметил он. советник председателя ОП.

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Однако, по словам Подоляка, такой вариант вряд ли возможен. Он добавил, что глава Кремля не согласится на переговоры, ведь если бы он это сделал, то в России сразу начался бы процесс трансформации – революции или бунты.

Система, построенная Путином, быстро сломается. Поэтому Путину это не нужно. Он будет играть до конца, и это должны понять наши партнеры,

– сказал Подоляк.

Предложение Зеленского не нарушает решение СНБО

Советник главы Офиса Президента добавил, что предложение Зеленского о публичных переговорах никак не нарушает решение СНБО. Согласно документу, Украина отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Зеленский понимает, что ключевое условие переговорного процесса – отвод российских войск. Как только это будет сделано – нет разницы, в военном или дипломатическом смысле – субъект переговоров со стороны России сразу изменится,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что в момент, когда российская армия покинет территорию Украины, о Путине все забудут. Украина же будет вести переговоры с новым представителем России.

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