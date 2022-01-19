Приоритет – дипломатический путь, – Блинкен о диалоге с Россией

Энтони Блинкен заявил, что Кремлю предложили два пути относительно сложившейся ситуации. Госсекретарь США объяснил, что приоритетным остается дипломатический путь.

Соответствующее заявление политик сделал, комментируя наращивание сил Кремлем. Это случилось на брифинге в Киеве 19 января.

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Приоритет в отношении действий Кремля – дипломатия

Госсекретарь США заявил, что он конечно же не может прочитать мысли Владимира Путина, однако заверил: "Мы должны продолжать делать то, что мы делаем, исходя из того, что мы видим и исторического опыта".

Энтони Блинкен вспомнил, что Россия наращивает влияние в Грузии, Молдове и Украине, а также накапливает свои войска на границе с нашим государством.

Мы предложили два пути для России – дипломатический через диалог, чтобы решить разногласия мирно и привести к деэскалации, если Кремль выберет агрессию, то другой путь, – конфликт, который будет иметь серьезные последствия. Сейчас очевидно, что приоритет – дипломатический путь,

– заявил госсекретарь США.

Политик заверил, что дипломатический путь – лучший для всех.

Кроме того, Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы предоставить Украине еще больше помощи в оборонной отрасли в случае агрессии России. Госсекретарь США объяснил, что это решение поддерживают обе партии в Штатах.

Более того, политик объяснил, что Украине нужно совместно противодействовать российской угрозе и работать над евроатлантическими перспективами нашей страны.

Последние заявления международного сообщества на фоне угрозы для Украины со стороны России

19 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль в любой момент может начать полномасштабное наступление на Украину. Но в случае нападения Евросоюз применит в отношении страны новые масштабные санкции.

В МИД Канады также пригрозили Кремлю санкциями в случае нового нападения России на Украину. Там также объяснили, что Канада работает над мерами сдерживания. Такими, что повышающими обороноспособность Украины. Например, как миссия канадских сил UNIFIER.

19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Политики обсудили комплексный пакет сдерживания России. Разговор состоялся накануне заседания Совета Евросоюза, которое должно состояться 24 января.

12 января Сенат США опубликовал проект санкций, касающихся президента России. Их введут в том случае, если Владимир Путин снова вторгнется в Украину. В документе говорится о запрете Путину и другим высокопоставленным чиновникам России въезжать в США и замораживании их американских активов.

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