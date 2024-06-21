Приоритет для Украины по ракетам для ПВО: почему США приняли такое решение только сейчас

Спикер Пентагона Пэт Райдер рассказал, что решение касается выживания Украины.

20 июня в Белом доме подтвердили: США будут передавать Украине все произведенные ракеты для Patriot и NASAMS. Все ракеты, которые сойдут с конвейера в Америке, будут попадать в Украину. Поставка ракет другим союзникам будет отложена.

Смотрите также Для чего Украина массово уничтожает ПВО россиян в Крыму и помогут ли им новейшие С-500

Почему США изменили приоритет в ПВО в пользу Украины

Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему и инфраструктуру перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это то, о чем также говорил министр Остин. Поэтому ускоренная поставка Украине дополнительных ракет – это о выживании (existential situation). Именно это побудило к решению изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину,

– сказал Пэт Райдер.

Теперь украинские запасы ракет будут пополняться быстрее. В Пентагоне считают, что это позволит защитить критическую инфраструктуру и гражданское население перед приближением зимы.

США решили изменить приоритет в ПВО: коротко

Джон Кирби считает, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину соответствующими средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

Во время визита в Италию Джо Байден заявил: заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину. Это касалось и ракетных батарей к Patriot.

13 июня после подписания соглашения по безопасности между Украиной и США на пресс-конференции от Байдена прозвучало обещание "Все, что мы имеем, будем передавать Украине".

Financial Times со ссылкой на источники 20 июня сообщили, что США изменили приоритет в поставках ПВО.

Из-за этого поставки ракет Patriot в Швейцарию отсрочат.