Пришлось обратиться к Разумкову: Верховная Рада не смогла продолжить пленарное заседание

Верховная Рада Украины не смогла продолжить работу на заседании 5 октября из-за отсутствия повестки дня. Пока работу парламента отложили до следующего дня.

Согласительный совет для утверждения повестки дня для работы парламента может созвать только председатель Верховной Рады. То есть Дмитрий Разумков, которого сегодня отстранили от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

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"Слуги" обратились к Разумкову

Представители 3 фракций и депутатских групп, среди которых и "Слуга народа", обратились к Дмитрию Разумкову, чтобы он немедленно созвал заседание Согласительного совета.

Из-за отсутствия повестки дня, Руслан Стефанчук был вынужден завершить заседание Верховной Рады.

Я надеюсь, что будет проведен Согласительный совет и в ближайшее время будет принята повестка дня и после этого мы перейдем к рассмотрению вопросов. Работу мы, надеюсь, продолжим завтра (6 октября – 24 канал) в соответствии с регламентом,

– заявил Стефанчук.

Нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале отреагировал на эту ситуацию. Политик заявил, что заседание Согласительного совета Дмитрий Разумков может и не собрать, поскольку "ему это совершенно не нужно".

Отзыв Дмитрия Разумкова: главное