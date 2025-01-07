Трамп не исключил применения военной силы для взятия Гренландии и Панамского канала

Дональд Трамп заявил, что он не исключает возможности применения военной силы, чтобы взять под контроль Гренландию. То же самое касается и Панамского канала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в его резиденции в Мар-о-Лаго, который транслирует PBS News.

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Трамп может применить силу к Гренландии и Панамскому каналу

Журналисты спросили Дональда Трампа, может ли тот заверить мир, что не будет прибегать к военным действиям или экономическому принуждению, пытаясь получить контроль над территориями Гренландии и Панамского канала.

На это избранный президент США заявил, что "не может заверить" мировое сообщество "ни в одном из этих двух".

Я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу. Нет. Возможно, придется что-то сделать,

– сказал республиканец.

В то же время Трамп отметил, что как Гренландия, так и Панамский канал нужны США "для экономической безопасности".

"Нам нужна Гренландия для целей национальной безопасности. Люди даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на нее, но если имеет, то они должны отказаться от нее, потому что она нужна нам для национальной безопасности", – добавил избранный президент США.

Относительно Панамского канала Трамп заявил, что он был "построен для американских военных". Республиканец также отметил, что канал "жизненно важен для нашей страны".

В то же время Дональд Трамп сказал, что Панамский канал "управляется Китаем", хотя доподлинно неизвестно, откуда он взял эти факты. Кроме того, избранный президент США сказал, что его страна "отдала Панамский канал Панаме, а не Китаю".

Это уже не первое подобное заявление Трампа о намерениях присоединить Гренландию и Панамский канал в состав США.

К слову, Дональд Трамп также в очередной раз заговорил, что Канада должна стать "51-м американским штатом", пригрозив экономическими последствиями для страны. На это отреагировал канадский премьер Джастин Трюдо, который заявил, что на это нет никакого шанса.