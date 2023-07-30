"До Архангельска не долетят, но пока": Притула и Стерненко анонсировали "сюрприз" для россиян

Украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко 30 июля анонсировали интересный сюрприз для россиян. В частности они сняли видео на фоне беспилотных летательных аппаратов.

Да, они заинтриговали, что эти летательные аппараты "до Архангельска не долетят", но это "пока". Волонтеры также попросили поддержать наши Силы Обороны.

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Стерненко и Притула заинтриговали "сюрпризом" для россиян

На видео волонтеры решили поиграть в города и стали называть российские города, где уже слышали взрывы и жаловались на атаки беспилотников. Притула также отметил, что он и Стерненко не думают что же может летать в Москву.

Но уверяем, что вы, кто донатил на месть, здесь гарантированно не причастны. Продолжение следует, это только пристрелка,

– подчеркнул волонтер.

Притула и Стерненко анонсировали "сюрприз" для российских городов / Видео из телеграм-канала Сергея Притулы

Впоследствии интересный пост на своем телеграм-канале опубликовал и Сергей Стерненко. Он отметил, что Москва должна привыкать к ударам, а война против нашего государства должна закончиться на ее развалинах.



Сергей Стерненко на фоне беспилотника / Фото из телеграм-канала Сергея Стерненко

В заключение волонтер заверил, что так оно и будет. Очевидно, это дроны, на которые собирали украинцы в рамках акции "На месть", организованной волонтерами.

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