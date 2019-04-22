"Приватбанк" был проблемой еще со времен Януковича, – финансист о национализации банка

О том, почему подвешенный статус "Приватбанка" – это однозначно плохо и почему банкротство банка могло привести к непредсказуемым последствиям – в эксклюзивном интервью "24 каналу".

Финансист, управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков объяснил 24 каналу, почему было принято решение о национализации "Приватбанка" и рассказал, в чем заключается угроза дела этого банка для украинцев.

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Сергей Васьков – о всех нюансах национализации "Приватбанка"

Вы говорили, "Приватбанк" – это самый большой банк по сбору денег, но не по выдаче. Зачадей его национализации было не допустить паники на рынке?

На момент национализации "Приват" был самым большим банком в Украине. Он обслуживал около 20 миллионов физических лиц – фактически большую часть населения страны. Он занимал первое место по депозитам, по карточным счетам, по клиентской базе не в последнюю очередь благодаря удобству Приват24 и широкой сети отделений. "Приват" активно привлекал деньги, широко рекламировал кредитные программы, но фактически кредитование было ограничено карточными овердрафтами, автокредитами и небольшой раздачей кредитов малому и среднему бизнесу.

На момент национализации, из 225 миллиардов гривен общего кредитного портфеля "Приватбанка" 192 миллиарда приходилось на юрлица. Львиная доля привлеченных средств шла на кредитование связанных с акционерами компаний. По разным оценкам доля инсайдерских кредитов была от 80-97%.

Согласно отчетности "Приватбанка", по состоянию на 31 декабря 2017 года, объем неработающих кредитов составил 185,6 миллиарда гривен, что на 5,56 миллиардов меньше, чем было на конец 2016 года (191,14 миллиардов гривен), а сформированный резерв по ним – 181,9 миллиардов гривен (на конец 2016 года - 169,15 миллиардов) – фактически это все кредиты, связанные с бывшими акционерами компаниям. Независимый аудит показал, что банк выдал около 4 миллиардов гривен кредитов компаниям-однодневкам.

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То есть?

Национализация банка была ошибкой. Из балансов банка были видны проблемы. Но вкладчики шли за высоким процентом и удобством в обслуживании. В целом было бы логично вывести банк с рынка. К сожалению, выбрали социальный аспект.

С другой стороны, с точки зрения управления государством – это решение было правильным. В воюющей стране банкротство самого большого банка могло привести к непредсказуемым последствиям.

При этом были допущены серьезные ошибки?

Нельзя назвать конкретные ошибки при национализации. На первый взгляд все было сделано правильно и в соответствии с нормами закона. Но дьявол кроется в деталях.

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Например?

Регулятор, зная проблемные места украинского законодательства, должен был учесть этот риск и выбрать другую модель – например, разделение банка на несколько специализированных. Или же могла быть произведена передача портфеля физлиц Ощадбанку, юрлиц – Укргазбанку. А проблемные кредиты, связанные с собственником – оставить на старом юридическом лице.

И все же – действительно ли нужно было национализировать приват и почему суд решил то что он решил?

"Приват" не нужно было национализировать. Его нужно было выводить с рынка или проводить процедуру bail-in, по которой депозиты и средства клиентов конвертировались бы в акции банка. Причём это нужно было делать еще году в 2012-2013-м. В связи с тем, что ситуацию сильно затянули, возникла необходимость решать ее в авральном режиме. Нельзя сказать, что регулятор действовал непрофессионально. Наоборот – это была практически уникальная ситуация, и в ней правительство сработало достаточно профессионально и четко.

Но все же… нужно ли было национализировать или выводить с рынка по более длительной процедуре? Правительство посчитало, что затягивание, промедление вызовет сильную социальную напряженность и проблемы в экономике. Поэтому было принято решение национализировать банк и докапитализировать его.

Если вспомнить, что вокруг банка тогда несколько месяцев нагнеталась паника и учреждение реально испытывало проблемы с ликвидностью – понятна логика поспешности действий.

То есть?

В октябре 2016 завершилась проверка "Привата", которая выявила дефицит регулятивного капитала на 146 миллиардов гривен. Рынок об этом узнал моментально. Промедление с решением вопроса "Привата" могло потянуть полноценную панику на банковском рынке, что всерьез угрожало стабильности всей экономики да и страны в целом. Вспомните, тогда уже компании, которые обслуживались в "Привате" испытывали трудности с проведением платежей. Далее "Приватбанк" был национализирован в соответствии с решением Кабмина согласно рекомендаций РНБО.

Сейчас суд принял решение о незаконности национализации. Текста решения мы не видели. Оно засекречено. Думаю, суд мотивировал такое решение аргументами бывших акционеров о недостаточных доказательствах законных оснований для отнесения "Привата" к категории неплатежеспособных банков. Проблема может крыться как в пробелах украинского законодательства, так и в упущениях аудита и проверки "Привата" – поскольку имела место спешка, могли быть допущены ошибки в оформлении всех документов.

Но факт остается фактом – "Приват" был проблемой еще со времен Януковича. Как и другой бизнес господина Коломойского – "Аэросвит". Мы все видели результаты банкротства "Аэросвита" и каково было "ответственное" поведение акционеров во время банкротства. Учитывая "специфику" бывших акционеров и украинского законодательства, куда логичнее было просто выводить банк с рынка или продавать рабочие портфели другим госбанкам, чтобы избежать судебных исков.

Что со всем этим будет дальше?

Думаю, что суды высшей инстанции должны учитывать не только букву закона, но и дух закона. А также логику регулятора. Тогда мы получим справедливое и взвешенное решение. Впереди нас ждут долгие годы судебных разбирательств. Остается надеяться, что вне зависимости от смены власти государство будет последовательно отстаивать свои интересы и интересы налогоплательщиков.

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Действительно ли эта ситуация повлияет на отношения Украины с МВФ?

Выплата компенсаций бывшим акционерам больно ударит по бюджету Украины. Но решения судов не могут влиять на сотрудничество с МВФ. У нас же декларируется независимость судебной системы, и судебные решения не могут продавливаться в договор МВФ…

В любом случае, решение суда первой инстанции точно не повлияет на сотрудничество с Международным валютным Фондом, а апелляция и дальнейшее рассмотрение дела займет годы.

А что с Коломойским и Лондонским судом?

С 2017 года начался спор в Лондонском суде между государственным "Приватбанком" и его бывшими акционерами. Соответственно было выдано решение про арест активов бывших акционеров по всему миру на время рассмотрения спора. Арест был выдан после предоставления детальных доказательств выведения бывшими акционерами денег из банка перед национализацией.

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Как решение суда влияет на украинцев?

Пока что никак. Но подвешенный статус "Привата" – это однозначно плохо для инвестиционного климата страны. Кроме того, неоднократно озвучивалась необходимость постепенной продажи государственных банков частным инвесторам. Понятное дело, что судебные разбирательства не дадут возможность привлечь инвесторов в этот банк.

Еще раз повторюсь – для выплат каких-то компенсаций бывшим акционерам нужно дождаться решения всех судов. Апелляции займут годы. Нам остаётся надеяться, что правительство будет последовательно и профессионально отстаивать интересы свои и налогоплательщиков в этой истории.

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