Российский владелец среди менеджмента: почему забуксовала национализация Ocean Plaza

Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который спонсирует путинский режим, де-факто продолжает контролировать один из крупнейших ТЦ Украины – Ocean Plaza в столице. Сейчас приватизация торгового центра на грани срыва, а национализация забуксовала.

Это 24 Каналу прокомментировал основатель и исполнительный директор инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрей Журжий, отметив, что сразу после национализации в 2023-м году Фонд госимущества Украины должен был сменить российский менеджмент, который там до сих пор руководит. А также – провести аудиты.

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Что тормозит процесс

После – предоставить все материалы в Министерство юстиции для обращения в суд о взыскании кредита в размере 150 миллионов долларов. Дополнительно еще выросли проценты – 50 миллионов долларов.

"Этот кредит был обнаружен во время рассмотрения Высшим антикоррупционным судом вопроса о национализации. Фонд госимущества, предыдущий исполняющий обязанности и действующий председатель, всячески задерживали этот процесс. Артикулировали, что они будут приватизировать актив, не решая вопрос долга", – рассказал Журжий.

Мол, новый инвестор сам решит вопрос с кредитором. А кредитор – это российский олигарх Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями. После того, как этот вопрос получил огласку, Фонд госимущества выдал необходимые документы, которые подтверждают задолженность.

То есть, если ТЦ приватизируют, новый его владелец может быть должен российскому олигарху деньги. Пути выхода из этой ситуации описаны украинским санкционным законодательством.

Как можно списать долг

Министерство юстиции обратилось в ВАКС относительно взыскания в доход государства права требования, принадлежащего Ротенбергу, по этому кредиту и по ипотечным соглашениям, по которым заложили ТЦ.

Если суд примет решение, взыщет эти права требования и этот кредит в доход государства, то в таком случае актив будет "очищен", и действительно можно будет говорить о его приватизации. Но важным элементом, чтобы приватизация состоялась, должна состояться смена российского менеджмента,

– добавил основатель и исполнительный директор инвестиционной REIT-компании Inzhur.

Руководители за 8 лет управления, которые описаны в решении суда, вывели в оффшорные компании более 250 миллионов долларов.

Кто владел ТЦ до национализации и как выводили доходы / Экономическая правда

Шансы на приватизацию

Фактически ежемесячно задолженность растет. Чем раньше государство взыщет права требования по кредиту, тем меньший долг будет у государственного предприятия. Так больше шансов на его приватизацию.

"Если этого взыскания не произойдет, то фактически никто, кроме самого Ротенберга или его доверенных лиц, на этот аукцион не придет", – считает Андрей Журжий.

До начала полномасштабного вторжения этот актив полностью стоил около 150 миллионов долларов. Если государство продало бы 67%, которыми владеет, то до полномасштабной войны это было бы около 100 миллионов долларов. Сейчас – еще меньше.

Право собственности до национализации

В решении ВАКС есть письмо Службы внешней разведки, в котором говорится, что украинские компании фактически являются техническими владельцами. Они формально выполняли функцию "владельца". Однако, реальным владельцем ТЦ был кипрский оффшор Аркадия Ротенберга, который через кредит и договор ипотеки контролировал Ocean Plaza.

Вывод денег за границу: как работала схема

В 2009-м году предоставили кредит 150 миллионов долларов для покупки ТЦ под 20% годовых. Фактически ежегодно в компанию на Кипре платилось более 32 миллионов долларов под видом процентов. Однако, были проблемы с налогами. Это обнаружили правоохранители.

Сейчас идет следствие, и руководство компании обвиняют в выводе за границу 250 миллионов долларов. А также – в нанесении ущерба государству на 61 миллион долларов. Это сумма неуплаченных налогов.

Непонятной остается ситуация, что Фонд госимущества не проводит общее собрание, не меняет менеджмент, который причастен к этому выводу и не обеспечивает погашение этой задолженности,

– отметил основатель и исполнительный директор инвестиционной REIT-компании Inzhur.

Между тем Ротенберг за счет доходов, которые были получены в виде процентов, приобрел оружейные предприятия и финансировал изготовление вооружения, которое потом убивало украинцев.

Что предшествовало