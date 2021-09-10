Ребенка доставили в реанимацию Харьковской детской инфекционной больницы. О создании комиссии 10 сентября на брифинге заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.

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Харьковская ОГА создала комиссию, чтобы расследовать дело о вероятном привязывания ребенка

Михаил Черняк, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что они знают об этом случае.

Мы уже создали комиссию, которая этим вопросом занимается, выясняем все обстоятельства, замечания, глава департамента здравоохранения непосредственно общался с мамой этого ребенка. Относительно лечения замечаний не возникло,

– заверил Черняк.

Он добавил, что в ближайшее время "к нам будет обращение в официальном порядке, какие жалобы". Заместитель главы Харьковской ОГА заявил, что они разберутся, "каким образом была организована работа (в реанимации – 24 канал), посещение мамы и отвечали ли те мероприятия, которые были организованы в реанимационном отделении в этом случае – приказам".

Комиссия должна расследовать привязывание ребенка в реанимации областной детской инфекционной больницы и не допуска к малолетней пациентке матери.

Заместитель министра здравоохранения Александр Комарида 10 сентября находился на Харьковщине с рабочей поездкой. Он заявил, что в министерство также поступило сообщение об инциденте в детской инфекционке.

Сейчас на самом деле рано делать какие-то преждевременные выводы. Потому что будет проверено, нарушили ли протокол, рекомендации Министерства здравоохранения врачи,

– пояснил Комарида.

Коротко об инциденте с привязыванием ребенка в Харькове