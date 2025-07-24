Поврежденный, но спасенный: пожар на Одесском Привозе удалось ликвидировать

Одесса подверглась массированной атаке БпЛА ночью 24 июля. Одним из мест удара врага был знаменитый рынок Привоз в историческом центре города.

О пожаре на Привозе сообщили в ГСЧС. Пожар удалось потушить, пишет 24 Канал.

Подробнее об атаке Россия атаковала Одессу ударными БпЛА: возникли пожары, есть повреждения в историческом центре города

Пожар на Привозе после атаки БпЛА в Одессе 24 июля: что известно?

Массированный удар дронами устроила российская армия ночью 24 июля между 1 и 2 часами ночи. Под два десятка БпЛА налетели на город в несколько волн, работали силы ПВО, прозвучала серия взрывов.

После отбоя власти сообщили о последствиях атаки – зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, в частности на двух этажах в жилой многоэтажке, на кровле, на торговых павильонах и АЗС. Также пострадал Приморский бульвар.

Известно и о повреждении памятников архитектуры в историческом центре. В ГСЧС сообщили же, что в Одессе горит рынок Привоз. А это не просто рынок, а настоящее сердце Одесской области, где чувствуется пульс города.

По состоянию на 7:33 утра в ГСЧС сообщили, что ликвидирован пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникший в результате российских ударов.

Спасатели газят огонь на Привозе / Смотрите фото ГСЧС

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К слову, ранее россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками ночью 22 июля. Тогда в городе возникли пожары, а также были повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

В результате вражеского удара начался пожар на стоянке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин. В городе пострадал 1 человек.

Кроме того, стало известно, что из-за удара по Одессе повреждена одна из пожарно-спасательных частей, а также общежитие пожарной части. В здании выбиты окна, поврежден фасад. Спасатели тогда не пострадали, ведь находились в укрытии.

Одесситы также писали, что во время вражеской атаки ударными беспилотными летательными аппаратами слышали взрывы. В Воздушных силах ВСУ информировали, что в городе также работает противовоздушная оборона по вражеским целям.