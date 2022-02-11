Признал, что был за рулем: мужчину из компании Ярославского подозревают в сокрытии преступления
Источник:Полиция Харьковской области
В деле о резонансном ДТП с кортежем Александра Ярославского появляются новые детали. Против мужчины, который признался в том, что был за рулем машины, возбудили уголовное производство. Речь идет о сокрытии преступления.
10 февраля полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине уже объявили подозрение.
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Признавшемуся мужчине уже сообщили о подозрении
За сокрытие преступления фигурант дела может оказаться за решеткой на срок до 3 лет. Сейчас следователи осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства смертельной аварии.
В домах Ярославского и водителя провели обыски
Правоохранители уже провели обыски в гостинице и квартире Ярославского. Также обыскали и жилье мужчины, который уже признался в наезде.
Целью обыска было изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждения использования автомобиля и причастности других лиц к совершению дорожно-транспортного происшествия,
– пояснили в полиции.
Полицейские изъяли 2 автомобиля и сервера. Сейчас эксперты прорабатывают информацию.
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Ранее установили личность погибшего
В полиции также сообщили, что установили личность погибшего. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.Обратите внимание! Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что человек, признавшийся в преступлении, лжет.
Главное о ДТП с кортежем Ярославского:
- 9 февраля автомобиль, который двигался в сторону Харькова, совершил наезд на мужчину. Тот погиб на месте аварии.
- На месте ДТП нашли номер машины из кортежа Александра Ярославского.
- Утром водитель бизнесмена пришел в полицию и признался, что был за рулем.
- Сам Ярославский вылетел за границу. Он уверял, что был дома на время аварии.
- СМИ, тем временем, информируют, что преимущественно Ярославский за рулем ездит сам.