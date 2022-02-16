Признание Путиным боевиков будет означать нападение на суверенитет Украины, – Франция

Президент России Владимир Путин теперь действительно может признать боевиков в ОРДЛО. Соответствующее обращение Дума проголосовала и отправила в Кремль 15 февраля.

Если Путин его подпишет, это будет означать фактически нападение на суверенитет Украины. Как минимум, так считает глава министерства иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан.

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МИД Франции жестко оценил перспективу признания Путиным пророссийских боевиков

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что признание Россией пророссийских боевиков на оккупированной россиянами же части украинского Донбасса (речь о так называемых "ЛНР" и "ДНР") будет равносильным шагом к нападению на суверенитет Украины.

Если бы это применили, то была бы своего рода "атака без оружия". Это было бы нарушением суверенитета Украины,

– сказал Ле Дриан.

Напомним, сам Путин оценил обращение своих депутатов (а Дума в России полностью ручная у главы Кремля) как шаг навстречу воле российских избирателей. И цинично пообещал, что "сделает все для решения проблем Донбасса".

Что ему мешало сделать это раньше и вывести свои войска с территории Украины – Путин почему забыл признаться.

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министр иностранных дел Франции также отметил, что президент Эммануэль Макрон хочет проверить заверения России по отводу войск от границ Украины.