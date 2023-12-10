"Украина уже проиграла": сын Трампа сделал скандальное заявление о войне

Дональд Трамп-младший выступил с критикой внешней политики США. Он заявил, что финансирование военной помощи Украине не имеет смысла.

Сын своего отца считает, что наша страна "уже давно проиграла" войну. Такое мнение американский бизнесмен высказал в ходе дискуссии в соцсети X.

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"Украина – на аппарате искусственного дыхания"

Так, Дональд Трамп-младший заявил, что оказывать Украине военную помощь – это бесполезное дело, ведь эти средства только "поддерживают ее на аппарате искусственного обеспечения жизнедеятельности". По его словам, Украина уже потерпела поражение.

Америке не нужно продолжать финансировать нескончаемую войну без пути к победе. Больше никаких крупных войн, больше нет финансирования военно-промышленного комплекса!

– написал Трамп-младший.

Такую реакцию бизнесмена вызвали заявление бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, процитировавшего министра обороны Ллойда Остина. Тот якобы заявил, что американских "дядей, двоюродных братьев и сыновей" отправят воевать в Украину, если не будет продолжено должное военное финансирование страны.

Ожидать ли помощь от США Украине в 2024 году: что известно

Конгресс до сих пор не утвердил финансирование военной помощи Украине на 2024 год из-за противоречий демократов и республиканцев.

В ноябре Байден предложил принять общий пакет помощи для Израиля, Украины и Тайваня на почти 105 миллионов долларов, 61 миллион долларов должен был пойти нашему государству.

Впрочем, вновь избранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил разделить помощь Украине и Израилю. Так, 2 ноября Палата представителей приняла законопроект о 14,3 миллиардах помощи Израилю. В нем нет средств для Украины.

Тем временем Белый дом уже направил срочную просьбу конгрессменам выделить деньги на военную и финансовую помощь Украине. В администрации Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Киеву истекут до конца года.

Во время обращения в Конгресс Байден объяснил важность поддержки Украины. По его словам, победа Путина в Украине только разожжет его амбиции, и он будет атаковать страны-члены НАТО.

Сенат заблокировал рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю. Известно, что республиканцы и демократы не смогли найти компромисс по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, которое также является частью пакета законопроектов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что блокирование Сенатом вынесения законопроекта на рассмотрение не лишает возможности повторного внесения законопроекта в ближайшее время.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Конгресс не примет финансирование поставок Украине, США не смогут ей передавать оружие.

Бывший президент Дональд Трамп неоднократно делал пророссийские заявления. Кроме того, он говорил, что вроде бы ему хватит 24 часов, чтобы установить в Украине мир. Политик в случае, если он снова станет президентом США в 2024 году, планирует усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Украинский лидер в ответ отметил, что ему хватит 24 минуты, чтобы убедить Трампа в том, что переговоры с Путиным – это плохая идея.