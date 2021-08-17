Призвал сопротивляться талибам: вице-президент Афганистана объявил себя главой страны

Вице-президент Афганистана заявил, что поскольку глава государства бежал из страны, то сейчас государство возглавляет он. Аммрулла Салех призвал афганцев оказать сопротивление боевикам "Талибана".

Политик обратился ко всем мировым лидерам. Он призвал их оказать Афганистану поддержку.

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Согласно конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным главой государств. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента,

– заявил Салеха.

Мы не потеряли дух, – Салеха

Чиновник подчеркнул, что афганцы должны доказать, что Афганистан – это не Вьетнам.

"В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению", – подчеркнул политик.

Ситуация в Афганистане: главное

15 августа талибы взяли под контроль Кабул. Все потому, что власти просто сдали столицу. Президент вообще бежал из страны мотивируя это "избеганием кровопролития".

Люди испуганы и не выходят из домов. Однако террористы обещают, что якобы будут казнить население только по решению суда.

Из Афганистана эвакуировали 8 украинцев. Сейчас еще 153 наших гражданина хотят уехать из страны. Впрочем из-за заблокированного аэропорта сделать это пока невозможно.