"Призыв" точно будет: сколько людей может мобилизовать враг в Мариуполе

Россияне могут мобилизовать мужчин во временно оккупированном Мариуполе. Под так называемый "призыв" на территории так называемой "ДНР" подлежат мужчины 1994 – 2006 года рождения.

"Призыв" на временно оккупированных территориях начнется с 1 апреля. Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что на 99,9% вероятно, что эти мужчины могут оказаться на фронте.

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"Так оно и будет. В принципе, это и есть та самая мобилизация, которую они скрывают. То есть де-юре – это не мобилизация, де-факто – мы понимаем, что это прямые мобилизационные мероприятия", – сказал советник мэра Мариуполя.

Все временно оккупированные территории Украины враг "включил" в состав Южного военного округа России. Теперь он "подчиняется" законам страны-агрессора и правилам нормативной документации.

Точно "призыв" будет. По нашим данным, не менее 1000 человек должны мобилизовать в Мариуполе в ближайшее время. Это минимальное мобилизационное задание по "призыву", которое уже поступило. Мы уверены, что оно будет расти,

– сказал Андрющенко.

Враг проверяет тех, кто выезжает

Люди, которые выезжают с временно оккупированных территорий, проходят "фильтрационные мероприятия" – проверку россиян. На границе Украины и России до сих пор действуют фактически пограничные пункты. Поэтому проверку проходят все – и женщины, и мужчины. Последних проверяют более придирчиво.

"Все мужчины, которые "призывного возраста" и должны стоять на "воинском учете", их просто возвращают домой, говорят: "Езжайте домой, пока не закончится "призыв" и не будет понятно остаетесь ли вы, или не остаетесь, мы вас выпускать не будем". Ведь понимают, что через территорию России можно выехать или в Европу, или непосредственно на территорию Украины", – отметил советник мэра Мариуполя.

Враг пытается не допустить этого, поэтому людей не выпускают и разворачивают обратно. Особенно это касается тех, кто выезжает впервые. Петр Андрющенко отметил, что с 1 апреля с временно оккупированных территорий Украины могут вообще перестать выпускать мужчин до 30 лет.

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