Проблема не только в топливе: часть Крыма осталась без электричества, введены графики отключения света

Ночью 21 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке. После удара на территории полуострова возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает "Крымэнерго" и множество Telegram-каналов.

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Что происходит в Крыму после атаки?

По данным "Крымэнерго", без света остались потребители в Северо-западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах. Причиной называют повреждения в электросетях, которые привели к перегрузке и отключению.

По состоянию на утро 21 июня проблемы фиксируются в:

Севастополе,

Большой Ялте,

Красноперекопске,

Алуште

Армянске,

Джанкое.

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе для снижения нагрузки на электросети за пределами города ввели графики временных отключений электроэнергии.