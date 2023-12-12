Проблемы даже с продажей яиц: как Россия загнала экономику в тупик

У России все больше проблем не только на поле боя, но и с экономикой. Хотя власти страны-агрессора их отрицают, но факты свидетельствуют о другом. Так, в Белгородской области даже ограничили продажу яиц в одни руки. Теперь каждый житель региона может купить их не больше двух десятков.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что то, что сейчас происходит в России – длительный процесс. В руководстве страны-агрессора о проблемах никто не говорит, но разные сегменты экономики одни за другим разрушаются

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Почему в Белгороде ограничили продажу яиц

Пропагандисты только рассказывают красивые истории о якобы подъеме российской экономики и новых моделях экономического роста. Особенно об этом любит говорить Владимир Путин. Но на самом деле ситуация гораздо хуже.

Власти Белгородской области уже ограничили продажу яиц в одни руки на еженедельных ярмарках. Ведь граждане приходят целыми семьями, чтобы купить яйца, поэтому возникают очереди.

Эти "болячки" будут вылезать то в одном, то в другом месте. Сначала возник кризис с бензином, потом с куриным мясом, ближе к новому году возник безумный дефицит куриных яиц. Такие "болячки" будут возникать, потому что все силы и деньги Россия направляет только на войну, а гражданская экономика страдает,

– сказал Игорь Липсиц.

В России периодически возникают схожие ситуации. Люди замечают дефицит и увеличение цен, поэтому пытаются сделать определенные запасы. К примеру, 5 – 7 лет назад возник дефицит масла. Это привело к тому, что люди на ярмарке дрались друг с другом, потому что кто-то взял слишком много бутылок продукта.

Прокурор Белгорода угрожает производителям за то, что они завышают цены, но на самом деле у него даже нет таких полномочий. Для этого существует соответствующая монопольная служба. Но, по словам Липсица, каждый чиновник пытается выслужиться перед президентом, продемонстрировать рвение и усердие.

О каких проблемах свидетельствует эта ситуация

Очевидно, что факт дефицита яиц обращает наше внимание на более серьезные проблемы. В целом экономисты различают два подвида инфляции.

Гуманитарная инфляция – это когда в экономику "закачали" невероятное количество денег, и они попали на рынок. Такая ситуация в России также есть, потому что многие средства были направлены на военно-промышленный комплекс, зарплаты мобилизованным, поэтому деньги якобы "охотятся" за малым количеством товаров.

Инфляция затрат – это когда просто растут затраты на производство продуктов. Рубль обесценился, импорт стал дороже. Речь не просто о чайниках, телевизорах, а о том, что используют в производстве,

– рассказал Игорь Липсиц.

Даже по поводу ситуации с птицеводством, то здесь нужны антибиотики, разные пищевые добавки для кормов, а все эти товары импортные. Так устроено современное сельское хозяйство и без этого оно не работает.

"Рубль обесценился, все подорожало, запасы закончились, поэтому стоимость самого продукта тоже стала дороже", – отметил доктор экономических наук.

Путин убеждает, что всем "живется хорошо"

Российский диктатор говорит о росте ВВП, на самом деле этот показатель достаточно сложен, потому что если ты производишь больше танков, снарядов или ракетных установок, то ВВП растет. Однако для потребителя это никак не меняет ситуацию.

Все, что идет на фронт, моментально уничтожают, поэтому деньги просто ушли в пустоту, они сгорели и больше не работают на экономику, но формально ВВП растет, счастью нет предела,

– подчеркнул Липсиц.

Сегодня российский ВВП поднимает военное производство и специалисты, работающие в этих областях, а в гражданском секторе не все хорошо, потому что людей и оборудования катастрофически не хватает.

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