Сгребли всех в кучу и бросили в последний бой, – боец ВСУ рассказал о проблемах в ЧВК "Вагнера"
Последние заявления главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что у него заканчиваются вагнеровцы, нет снарядов, и поэтому его частная армия будет отступать, раздаются почти каждый день.
Лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон рассказал 24 Канала о том, что еще зимой ППК "Вагнера" была разбита более чем на 80%. Это террористическая группировка, и очень скоро она исчезнет с лица земли.
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У вагнеровцев большие проблемы
Он отметил, что сейчас их всех сгребли в кучу и бросили в последний бой. Также на вагнеровцев навесили по три повязки, что значит: они смертники и не подлежат эвакуации, потому что тяжело больны.
Обращать внимание на нытье "повара Путина" нельзя, ведь они в большинстве своем – ИПСО,
– заметил лейтенант батальона "Свобода".
Пока у них есть огромные проблемы. ППК "Вагнер", по его мнению, фактически разбит. Но ее доукомплектовали зеками.
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У ППК "Вагнера" есть очень небольшая категория подготовленных бойцов. Но все же их большинство – зеки, неблагонадежные элементы. Или тяжело больные, которыми разминировали и забросали ими наши позиции,
– объяснил Конон.
Врага нужно ненавидеть, его нужно уничтожать, но его, по мнению военного, нельзя недооценивать.
"Так же с "вагнерами": их нужно уничтожать, нужно понимать их проблематику, но все же нельзя недооценивать. Это небольшой контингент, но он все же есть", - подчеркнул Конон.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- В течение дня 18 мая в Бахмуте продолжаются напряженные бои. И хотя враг усилился, подтянув резервы, украинские защитники продолжают оказывать давление.
- Как сообщили в Минобороны Украины, ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута. На отдельных участках Бахмутского направления есть продвижение от 500 до 1000 метров.
- В то же время на западных окраинах Бахмута 3-я отдельная штурмовая бригада, состоящая из ветеранов подразделения "Азов", совершила прорыв. Оккупанты отброшены на несколько метров. Это позволило создать плацдарм для предстоящего контрнаступления.
- Также уничтожены резервы россиян на Бахмутском направлении, в том числе несколько складов БК.