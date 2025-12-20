России очень этого не хватает, – военный аналитик назвал самую большую слабость вражеской армии
- Военный аналитик Артур Рехи считает логистику наиболее уязвимой характеристикой российской армии во время наступления.
- Несмотря на эффективность беспилотников, пехота остается важной как для России, так и для Украины в вопросе территорий.
Война России против Украины продолжается уже несколько лет, но интенсивность и методы остаются неизменными. Так же как и проблемы у противника, ведь его наступление имеет серьезные недостатки.
Блогер, военный аналитик, резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи рассказал 24 Каналу, что наиболее уязвимой характеристикой российской армии – является логистика. Кремль для наступления имеет значительные человеческие ресурсы, что количеством заменяет качество.
Как России и дальше удается наступать?
Артур Рехи подчеркнул, что военному командованию России удается превращать значительную численность российских войск в качество во время наступления.
На фронте используется большой процент пехоты. Украинским дронам сложно с этим справиться, но им (россиянам – 24 Канал) не хватает хорошей логистики,
– сказал он.
Украина эффективно атакует логистические пути противника, однако Россия, к сожалению, часто применяют такую же тактику. Поэтому, по мнению военного аналитика, у обеих сторон одни и те же проблемы.
Почему пехота так нужна на фронте?
Наше государство очень эффективно использует беспилотники на поле боя, но большинство российских операций происходят с использованием пехоты. Противодействовать каждому оккупанту, используя дроны, нелегко.
Украина на передовой в основном также освобождает населенные пункты пехотинцами,
– добавил Артур Рехи.
Он подытожил, что дроны на войне – это эффективно, но они, например, могут эвакуировать украинских солдат с поля боя, однако беспилотник не может освободить село или эвакуировать пожилую пару из подвала. Поэтому пехота на войне никогда не потеряет своего значения.
Какова сейчас ситуация на поле боя?
Западные эксперты предполагают, если россиянам удастся захватить Покровск, то это не будет означать, что они стремительно пойдут вперед. Все потому, что на их пути будут укрепления, которые уже давно создали украинские силы и неудобный рельеф территории.
Россияне и дальше продолжают утверждать о своих успехах на нескольких направлениях. Но это опровергают аналитики Института изучения войны. Оккупанты делают громкие заявления, которые значительно преувеличены.
Украинские военные не подтвердили захват Серебрянки и Дроновки российскими силами. В десантно-штурмовых войсках Украины подчеркнули, что такие сообщения являются лишь враждебной пропагандой.