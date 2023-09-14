В России нарастают противоречия между разными сторонами: политолог привел примеры

Напряжение и разногласия внутри российского общества становятся все более заметными. Владимир Путин знает об этом, но все равно будет продолжать держаться за власть.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких. Он добавил, что сейчас конфликт еще не перешел в активную фазу, однако его стороны уже начинают понимать, насколько противоположны их взгляды.

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Почему растет напряжение

Окружение Путина начинает осознавать произошедшее. Все чаще возникают мысли о том, кто придет после российского диктатора и каков будет баланс сил. Более того, теперь эти люди были бы не прочь вернуть себе арестованные активы или возможность путешествовать по миру. Напряжение растет и между разными федеративными субъектами.

Различные субъекты федерации начинают сомневаться, пропорционально ли все несут бремя этой войны, справедливо ли происходит мобилизация, достаточно ли они получаются от федерального центра,

– сказал Валентин Гладких.

Политолог рассказал, почему в России возникают внутренние разногласия: смотрите видео

Напряжение растет как между различными субъектами федерации, так и между отдельными субъектами и федеральным центром. Хотя конфликт еще не в активной фазе, это уже означает, что его стороны с разной скоростью, но постепенно доходят до осознания антагонистичности своих интересов.

"Как только они до этого дойдут, у них возникнет необходимость найти инструменты для того, чтобы защитить и отстоять свои интересы", – подчеркнул Валентин Гладких.

У путинского режима нет будущего

Кремлевский диктатор будет бороться за свою власть до конца, потому что сейчас имеет для этого ресурсы. Однако он хорошо понимает, в какой ситуации оказался, поэтому продолжает делать вид, что что-то решает, хотя в мире его уже не считают стороной, с которой можно вести переговоры.

"Он до последнего будет цепляться за власть, но это никак не усиливает его переговорные позиции. Если он рассказывает о том, что должна выполнить Украина, то ему уже давно и четко сказали, что должна сделать Россия – забрать войска со всей суверенной территории Украины, но мне кажется, что сегодня и этого условия будет недостаточно», – сказал политолог.

Путинский режим базируется на силе, но даже он все слабеет. Это понимают россияне, российские политические элиты и наверняка сам диктатор, но выйти из игры он уже не может.

Не забываем, что человек находится в международном розыске. Он не может просто сказать, что ошибся, начав эту войну, и сам это хорошо понимает, поэтому пытается искать какие-то механизмы, которые могут ему помочь.

– рассказал Гладких.

Украинцам нужно сосредоточиться на приоритетных задачах

Нам нужно понять, что Путин будет бороться до конца, но на ситуацию в российском обществе мы влияем очень косвенно. Следовательно, нужно сосредоточиться на том, что мы действительно можем делать.

Мы можем влиять на ход боевых действий, внутриполитические трансформации в Украине, на отношения с нашими партнерами – в этом направлении нужно работать и делать то, на что влияем гораздо больше. А Путин пусть фантазирует,

– заметил Валентин Гладких.

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