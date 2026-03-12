Готовы растерзать Путина: война в Украине перевернула жизнь россиян и обнуляет рейтинг диктатора

Полномасштабная война, которую Владимир Путин развязал в Украине, кардинально изменила жизнь россиян. Кроме серьезных экономических проблем, Россия постепенно превращается в Северную Корею в информационном плане.

Кремль всегда ограничивал поток информации, но сейчас в ход пошли очень жесткие методы для того, чтобы население не узнало о провале так называемой СВО. Специально для 24 Канала эксперты рассказали, как теперь живут рядовые граждане России и как Путин скрывает от них правду.

Какая новая интересная тенденция относительно войны появилась в России?

В России фиксируют масштабные перебои с интернетом. Несмотря на то, что это уже сказалось даже на работе бизнеса в центре Москвы, настоящая цель власти и российской пропаганды заключается в отмежевании страны от внешнего мира, рассказала журналистка и психолог Лариса Волошина.

Она отметила, что изоляция информационного пространства позволит Владимиру Путину беспрепятственно говорить о якобы "больших успехах" российской армии на фронте. Иначе, убеждена она, кремлевский лидер может столкнуться с недовольством российского общества.

В стране-агрессоре уже тестируют так называемые "белые списки" сайтов. Доступ ко многим ресурсам ограничивается – просмотр YouTube становится все сложнее, тогда как возможность написать донос в ФСБ остается открытой,

– отметила Волошина.

Журналистка обратила внимание и на риторику российской пропаганды. В последнее время она все чаще продвигает тезис о постоянных "победах" России, а сам Путин уже неоднократно "освобождал" Купянск в пропагандистских сообщениях. При этом традиционная антизападная риторика никуда не исчезла.

Официальная пропаганда пытается убедить россиян, что завершение войны против Украины можно подать как успех. В то же время часть российских блогеров, так называемых "военкоров" и военных выступают против такой интерпретации. Они ставят вопрос о цене потерь и даже заявляют, что ответственность за них должен нести сам Путин.

Обратите внимание! В России планируют полностью заблокировать телеграмм с 1 апреля 2026 года. После этого мессенджер не будет работать ни через мобильные сети, ни через стационарный интернет. Ранее российские власти уже ограничили доступ к ряду популярных платформ и медиа, в частности WhatsApp, Facebook, Instagram, BBC News, Deutsche Welle, "Радио Свобода" и "Настоящее время". Некоторые из этих изданий в России внесли в реестр так называемых "иностранных агентов".

По мнению Волошиной, информационная политика Кремля все больше напоминает модель Северной Кореи – ограниченный доступ к интернету, полное доминирование пропаганды и жизнь в условиях вымышленной реальности.

Путин стремится фактически опустить железный занавес и рассказывать о великих победах. Для этого нужно закрыть возможность получать информацию из внешнего мира. Это вопрос выживания его режима. Ведь собственное население может не простить поражения,

– отметила журналистка.

Она также добавила, что российское общество обсуждает побег Владислава Суркова – бывшего заместителя председателя правительства России и одного из идеологов "путинизма" в начале полномасштабного вторжения. Ведь пока Кремль говорит о "победах", один из главных авторов этой идеологии уже находится за пределами страны.

Как сегодня живут обычные россияне?

В материале The Moscow Times говорится, что россияне сейчас вынуждены тратить почти 40% своих доходов только на продукты питания. А представители малого бизнеса в стране жалуются на стремительное ухудшение экономической ситуации. В то же время Кремль, по словам журналиста из Ирландии Кейлина Робертсона, пытается всячески скрыть масштабы проблем.

Тенденции свидетельствуют о том, что ситуация в России будет только ухудшаться. В некоторых регионах люди уже вынуждены стоять в очередях за хлебом. Проблемы становятся все более очевидными.

Только в Москве прекратили работу около 500 ресторанов, а цены на продукты выросли примерно на 40% – это рекордный показатель за последние 16 лет,

– отметил Робертсон.

По его мнению, об истинном положении дел в стране свидетельствует то, что жаловаться начали сами россияне. Мирные жители возмущаются резким ростом цен в супермаркетах, тогда как военные сетуют на недостаток необходимого обеспечения на фронте. При этом российские медиа находятся под жестким контролем властей, поэтому открытая критика может иметь серьезные последствия.

Журналист напомнил, что Кремль начал полномасштабную войну, заявляя о намерении "вернуть величие" России. Однако вместо этого страна столкнулась с серьезным экономическим кризисом, который все больше напоминает реалии позднего Советского Союза и периоды бедности.

В России может распространиться явление шринкфляции – когда производители уменьшают вес или объем товаров в упаковке, оставляя цену неизменной,

– предположил он.

По словам Робертсона, в соцсетях уже появляются примеры подобных изменений. Например, буханка хлеба, который стоит около 50 рублей, иногда продают частями. Пользователи интернета возмущаются тем, что вынуждены покупать отдельные куски хлеба, называя такую ситуацию абсурдной.

Пока международные санкции постепенно дают результат, российские власти тратят значительные ресурсы на финансирование дорогостоящей войны, сопровождающейся масштабной коррупцией. Наибольшее бремя этих процессов в конце концов ложится именно на рядовых россиян.

К теме! В ряде регионов России фиксируют задержки с выплатой зарплат. Самая сложная ситуация, по сообщениям, наблюдается в Сибири и Забайкалье. В Хакасии без своевременных выплат остались работники больниц, экстренных служб, образовательных и культурных учреждений.

Какие проблемы на фронте разоблачили пропагандисты?

Анализируя выступления "ведущих" пропагандистов России, действительно можно понять, какие настроения царят в Кремле. Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук отметил, что когда путинские приспешники начинают оправдываться и убеждать общество в том, что все идет правильно и по плану, то на самом деле ситуация противоположная.

Россиянам не удается побеждать на поле боя, поэтому они включают другие элементы гибридной войны, в частности дипломатическая, экономическая и политическая части,

– подчеркнул Ткачук.

Сейчас Кремль всячески пытается убедить Дональда Трампа прекратить поддержку Украины. Несмотря на то, что нынешняя администрация оказывает значительно меньшую поддержку, но все же она не остановлена и продолжается.

Россияне прибегают к таким методам, когда на фронте у них возникают проблемы. С ноября 2025 года падают темпы продвижения российских войск. В то же время количество боевых столкновений остается на высоком уровне. То есть интенсивность боевых действий сохраняется, а эффективность россиян падает.

К слову, российские военные на Лиманском направлении сталкиваются с проблемами снабжения. Из-за сложностей с логистикой некоторые подразделения сообщают о недостатке продовольствия. В частности, появилась информация о записке оккупантов с просьбой взять их в плен после трехнедельного голодания.

Как снова опозорился Путин?

Поздравление российского диктатора Владимира Путина с 8 марта вызвало волну обсуждений в сети. Во время записи обращения он кашлял и запинался, что выглядело довольно неуклюже и существенно подорвало его традиционный образ "сильного лидера".

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что такие кадры могли обнародовать не случайно. По его мнению, вокруг этой истории может быть гораздо больше смыслов, чем кажется на первый взгляд.

Видео могли специально распространить, чтобы вызвать сочувствие у женской аудитории. Мол, Путин якобы настолько много работает, что сорвал голос и начал кашлять во время обращения,

– предположил Чаленко.

Впрочем, не исключены и другие версии. В частности, кто-то мог намеренно показать слабость российского лидера и намекнуть на проблемы с его здоровьем. Также возможно, что публикацией такого видео пытались подставить пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

В этой ситуации сложно говорить только об одной причине. По его словам, окружение Путина не является монолитным, и внутри российской власти могут происходить различные процессы.

Важно! Социологические опросы свидетельствуют об изменении общественных настроений. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия к Владимиру Путину упал до самого низкого показателя с начала полномасштабного вторжения. Лишь 32,1% опрошенных назвали его политиком, которому могли бы доверить решение ключевых государственных вопросов.

