Причин для радости немного: как россияне ощутили на себе последствия войны
В России утверждают о росте благосостояния россиян. Мол, и зарплаты выросли, и людям живется прекрасно. Однако на самом деле уровень жизни в России не повышается.
Безусловно, война, которую ведет Россия, имеет бесчисленное количество негативных последствий для нее же. Подробнее о них 24 Каналу рассказал Геннадий Гудков – российский оппозиционный политик.
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Какова ситуация с деньгами в России
Федеральная служба государственной статистики России отчиталась о якобы невиданном снижении бедности и увеличении российских зарплат. Между тем россияне почему-то жалуются на уменьшение доходов из-за войны, цены, которые растут с каждым днем и невозможность позволить себе базовые продовольственные товары. Подобное мнение, согласно соцопросам, выразили 33% россиян.
Глубинный народ России привык страдать и жить плохо, считая это нормой. Этого Запад не понимает, потому что думает, что если в России начнут жить плохо, то народ взбунтуется. Но это его привычное состояние на протяжении многих веков,
– отметил Геннадий Гудков.
Россияне настолько привыкли жить плохо, что, собственно, ухудшение уровня жизни сейчас не будет побуждать их что-то изменить. Хотя внешне жизнь в России не слишком изменилась – товары из магазинов не исчезли, такси работают, разнообразные услуги предоставляют.
"В России огромные деньги идут в производственный сектор: оборонный комплекс, предприятия, которые обеспечивают войну. Можно сказать, что в России сейчас "производственный бум", но он не будет иметь долгосрочных последствий, не приводит к улучшению жизни, потому что все сразу идет на уничтожение", – объяснил Гудков.
Поэтому рублевые зарплаты действительно резко выросли, однако ими пытаются "заманить" людей на работу в оборонном комплексе. Кроме того, выросли не только зарплаты, но и цены, а вот ценность рубля упала.
На уровень жизни это может не слишком сильно повлияло, но это компенсирует расходы, которые испытывают из-за войны. То есть деньги, которые вкладывают в войну, проникают на другие рынки,
– добавил политик.
Так, например, военные, которые получают зарплаты, присылают деньги семьям, а они, свою очередь, их тратят в магазинах, на ремонты и тому подобное. Таким образом увеличивается количество денег в том или ином секторе экономики.
Россия страдает от ударов по НПЗ: что известно
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о последствиях ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, "санкции от СБУ" сократили экспорт российских нефтепродуктов на 1/3. Для лучшего понимания, 55% российского бюджета – это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов.
- Напомним, что 21 января произошел удар по нефтяному терминалу в Усть-Луге. Пожар тушили почти двое суток, а сам объект выведен из строя на неопределенный срок. На его восстановление могут уйти месяцы.
- Для России болезненным также был удар по морскому терминалу в Туапсе. Он принадлежит Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, через порт которого вывозят нефть на экспорт. Заработанные деньги, очевидно, вкладывали в войну.