Неисчерпаемость человеческого ресурса – неправда: что может погубить российскую армию

Российские войска во время наступления на Часов Яр в Донецкой области потеряли 99 тысяч солдат, среди них как убитые, так и раненые. Об этом написало издание Forbes. Для России такой способ ведения войны является привычным, многочисленные человеческие потери страну-агрессора не смущают.

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что для Украины такие потери были бы категорически неприемлемыми, но для оккупантов это допустимо. Он напомнил, что россияне таким образом брали Бахмут, Авдеевку, а теперь пытаются "проломить" Часов Яр.

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Для россиян это единственный способ ведения войны

По мнению Дикого, для российской армии это единственный способ ведения войны, который дает ей хоть какие-то успехи. Однако, по его словам, так воевать долго Россия не сможет, ведь свой ресурс, который ей кажется безграничным, все равно исчерпывается.

"У нас начали думать, если в России так много солдат, то война не закончится никогда. Это ошибочное мнение. Если на Донбассе воюют опытные части, то на Харьковщине таких не хватило. Одна из причин провала Харьковского вражеского наступления в том, что там шли в бой не подготовленные бойцы, прямо из учебных заведений", – рассказал Дикий.

Такую ситуацию ветеран российско-украинской войны назвал не случайностью, а закономерностью. По его словам, Россия способна набрать достаточное количество солдат, но с каждым набором качество их подготовки и уровень навыков существенно снижается.

Оккупантам не хватает техники

Дикий озвучил, что техники в Волчанске у россиян было в 10 раз меньше, чем в 2022 году. Если люди у них исчерпываются довольно медленно, то техника наоборот быстро.

Запасов техники и артиллерии в России хватит на год. Пик своего могущества Россия прошла, время работает против нее. Она рассчитывает, что ВСУ сломаются первыми, поэтому пытаются создать иллюзию, что у нее запасы безграничны, но это не так,

– уверен Дикий.

Уже этой осенью, по мнению Дикого, ситуация на фронте может в корне измениться в пользу Украины, когда ВСУ перейдут от обороны к наступлению.