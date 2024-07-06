Ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів 24 Каналу, що для України такі втрати були б категорично неприйнятними, але для окупантів це допустимо. Він нагадав, що росіяни в такий спосіб брали Бахмут, Авдіївку, а тепер намагаються "проломити" Часів Яр.

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Для росіян це єдиний спосіб ведення війни

На думку Дикого, для російської армії це єдиний спосіб війни, який дає їй хоч якісь успіхи. Однак, за його словами, так воювати довго Росія не зможе, адже свій ресурс, який їй здається безмежним, все одно вичерпний.

"В нас почали думати, якщо в Росії так багато солдатів, то війна не закінчиться ніколи. Це хибна думка. Якщо на Донбасі воюють досвідчені частини, то на Харківщині таких не вистачило. Одна з причин провалу Харківського ворожого наступу в тому, що там йшли в бій не підготовлені бійці, прямо з навчальних закладів", – розповів Дикий.

Таку ситуацію ветеран російсько-української війни назвав не випадковістю, а закономірністю. З його слів, Росія здатна набрати достатню кількість солдатів, але з кожним набором якість їхньої підготовки та рівень навичок суттєво знижується.

Окупантам не вистачає техніки

Дикий озвучив, що техніки у Вовчанську у росіян було в 10 разів менше, ніж у 2022 році. Якщо люди в них вичерпуються доволі повільно, то техніка навпаки швидко.

Запасів техніки та артилерії в Росії вистачить на рік. Пік своєї могутності Росія пройшла, час працює проти неї. Вона розраховує, що ЗСУ зламаються першими, тому намагаються створити ілюзію, що в неї запаси безмежні, але це не так,

– впевнений Дикий.

Вже цієї осені, на думку Дикого, ситуація на фронті може докорінно змінитися на користь України, коли ЗСУ перейдуть від оборони до наступу.