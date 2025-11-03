Из-за этого они не могут защитить все важные объекты, не говоря уже об остальных. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Украине это только на руку.

Смотрите также Горели причалы "Роснефти": дроны вбили по танкеру и резервуарам с горючим в Туапсе

Как Россия собирается "усиливать ПВО"?

По словам Андрея Юсова, оккупанты сочетают устаревшие образцы систем, которые выдают за новейшие системы ПВО. Особенно защищенными в России являются объекты ВПК и политические объекты. Однако объектов, которые должны были бы прикрыть россияне, на самом деле гораздо больше.

Россиянам действительно деваться некуда. Они будут ставить на дежурство списанные С-300. Их у них несколько тысяч. Также они повытаскивают свои С-400 – а это просто "хорошо окрашенные" С-300,

– отметил Свитан.

Интересно, что на объекты вроде Усть-Луги оккупанты стягивают мобильно-огневые группы. Это свидетельствует о том, что у них нет достаточно ЗРК армейского типа "Панцирь".

Заметьте! Юсов также отметил, что оккупанты пытаются разместить ПВО возле крупных городов и промышленных объектов. Однако Украина продолжает наносить разрушительные удары по России.

Полковник запаса ВСУ добавил, что это облегчает работу украинским дронам. Когда же Украина будет атаковать российские объекты баллистическими ракетами, врагу будет еще хуже.

Что больше всего пытаются защитить россияне?