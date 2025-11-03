Через це вони не можуть захистити усі важливі об'єкти, не говорячи вже про решту. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Україні це лише на руку.

Дивіться також Палали причали "Роснафти": дрони вгатили по танкеру та резервуарах з пальним у Туапсе

Як Росія збирається "підсилювати ППО"?

За словами Андрія Юсова, окупанти поєднують застарілі зразки систем, які видають за новітні системи ППО. Особливо захищеними в Росії є об'єкти ВПК та політичні об'єкти. Однак об'єктів, які мали б прикрити росіяни, насправді набагато більше.

Росіянам справді діватись нікуди. Вони будуть ставити на чергування списані С-300. Їх у них кілька тисяч. Також вони повитягують свої С-400 – а це просто "добре пофарбовані" С-300,

– наголосив Світан.

Цікаво, що на об'єкти на кшталт Усть-Луги окупанти стягують мобільно-вогневі групи. Це свідчить про те, що у них немає достатньо ЗРК армійського типу "Панцир".

Зауважте! Юсов також зазначив, що окупанти намагаються розмістити ППО біля великих міст та промислових об'єктів. Однак Україна продовжує завдавати руйнівних ударів по Росії.

Полковник запасу ЗСУ додав, що це полегшує роботу українським дронам. Коли ж Україна буде атакувати російські об'єкти балістичними ракетами, ворогу буде ще гірше.

Що найбільше намагаються захистити росіяни?