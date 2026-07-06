Заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" отметил в беседе с 24 Каналом, что в России была создана система, позволявшая гражданам страны верить в ее величие. Однако сегодня этот образ рушится.

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Россияне начинают прозревать

Андронников подчеркнул, что Владимир Путин "продает" величие России, которого на самом деле не существует. Он создал свое окружение, которое уже 25 лет внушает ему, какой он великий и могущественный геополитик и стратег.

И Путин доигрался до геополитики, а людям это не по душе. Из-за его политики у россиян сейчас нет даже капли эмпатии. Лишь небольшое количество из них испытывает сочувствие к Украине и понимает, что война – несправедлива,

– подчеркнул заместитель командира Легиона "Свобода России".

Однако ко многим только сейчас приходит осознание того, что война, как заметил "Цезарь", оказывается очень неприятной. Теперь они на себе ощущают подорожание продуктов, бензина, которого в большинстве случаев вообще нет. И россияне начинают задумываться, а к некоторым из-за собственной боли приходит понимание того, что, наверное, зря Россия напала на Украину.

Обратите внимание! В Омске 6 июля в результате атаки дронов загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод России. По предварительным данным, была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 миллиона тонн нефти в год. Омский НПЗ расположен на расстоянии более 2,5 тысячи километров от границы с Украиной. Как сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, после атаки предприятие приостановило свою работу.

"Цезарь" уверен, что среди тех, кто поддерживает политику Кремля, будут отколовшиеся люди, которые будут осуждать войну. А те, кто занимал нейтральную позицию, могут сделать выбор в пользу борьбы с действующим режимом.

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Напомним, что Владимир Путин впервые признал наличие в России топливного кризиса. Однако он подчеркнул, что его масштаб якобы не очень велик. Глава Кремля отметил, что необходимо минимизировать последствия атак по территории России, в частности по "гражданским и инфраструктурным объектам". Также необходимо обеспечить регулярные поставки топлива. Путин добавил, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, однако наблюдается "небольшое снижение, всего на 4%".