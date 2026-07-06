Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар" зазначив у розмові з 24 Каналом, що в Росії створено систему, яка дозволяла громадянам країни вірити у її велич. Проте сьогодні цей образ руйнується.

До теми Криза набирає обертів: бренди одягу в Росії перебувають на межі "вимирання"

Росіяни починають прозрівати

Андронніков наголосив, що Володимир Путін "продає" велич Росії, якої реально не існує. Він створив своє оточення, яке 25 років йому розповідає, який він великий та могутній геополітик і стратег.

І Путін догрався до геополітики, а людям це не до вподоби. Через його політику росіяни зараз не мають навіть частки емпатії. Тільки невелика кількість їх має співчуття до України і розуміння того, що війна – несправедлива,

– підкреслив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Проте до багатьох тільки зараз приходить розуміння того, що війна, як зауважив "Цезар", виявляється дуже неприємною. Тепер вони на собі відчувають здорожчання продуктів, бензину, якого здебільшого взагалі немає. І росіяни починають замислюватися, і декому через власний біль приходить розуміння того, що, напевно, даремно Росія напала на Україну.

Зверніть увагу! В Омську 6 липня внаслідок атаки дронами загорівся найбільший нафтопереробний завод Росії. За попередніми даними, було уражено установку ЕЛОУ-АВТ-11, потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік. Омський НПЗ розташований на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, після атаки підприємство призупинило свою роботу.

"Цезар" впевнений, що серед тих, хто підтримують політику Кремля, будуть відколюватися люди, які засуджуватимуть війну. А ті, хто посідав нейтральну позицію, можуть зробити вибір щодо боротьби з чинним режимом.

У Легіоні "Свобода Росії" пояснили зміни, які відбуваються серед росіян: дивіться відео

Нагадаємо, що Володимир Путін вперше визнав наявність в Росії паливної кризи. Проте він наголосив на тому, що її масштаб нібито не дуже великий. Очільник Кремля зазначив, що потрібно мінімізувати наслідки атак по території Росії, зокрема по "цивільних та інфраструктурних об'єктах". Також необхідно забезпечити регулярне постачання пального. Путін додав, що запаси бензину в Росії становлять 1,7 мільйона тонн, проте існує "невелике зниження, лише 4%".