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Продюсера известного телеканала избили и ограбили в Киеве: преступники на этом не остановились

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В Киеве молодчики напали на продюсера
В Киеве молодчики напали на продюсера "Украины" и потом пытались ограбить супермаркет / "Информатор"

В ночь на 4 апреля в Киеве на Борщаговке группа молодых людей осуществила два дерзких преступления. Сначала они напали на мужчину, который назвался продюсером телеканала "Украина", а затем при попытке ограбления супермаркета "Велика кишеня" набросились с ножом на охранника.

Как сообщает ресурс "Информатор", инцидент произошел на улице Гната Юры.

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Так, сначала на остановке общественного транспорта "Универсам" группа неизвестных напала на мужчину, который впоследствии журналистам представился продюсером телеканала "Украина" - молодые злоумышленники без разговоров начали его сильно бить и в итоге забрали у него мобильный телефон и деньги, после исчезли в неизвестном направлении.

Сам же пострадавший вернулся в редакцию вещателя, которая располагается неподалеку: вызвали "скорую" и патрульную полицию.

Как подчеркивается в материале, в результате нападения мужчина получил многочисленные травмы – в частности, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки.

Предварительно, потерпевший узнал нападавших. Кроме того, на остановке, где произошел инцидент, остались многочисленные следы крови.

Заметим, что пока ни телеканал "Украина", ни информационные ресурсы, входящие в одноименный холдинг, никаких комментариев не предоставили о нападении на их сотрудника.

Київ, напад, пограбування, молодики, продюсер, Україна

Молодчики совершили два громких злодеяния в Киеве

Второе резонансное преступление произошло уже в супермаркете "Велика кишеня".

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Около 01:00 в супермаркет забежала группа молодых людей и пыталась вынести товар, а именно алкогольные напитки, не рассчитавшись за них. Это увидели охранники магазина и остановили грабителей. Один из "потенциальных покупателей" достал из кармана нож и попытался ударить им охранника. Холодное оружие удалось выбить из рук, началась драка. Во время конфликта были разбиты бутылки, которыми порезал лицо один из грабителей. Ему понадобилась помощь медиков. Однако через некоторое время он вышел из кареты "скорой помощи".

Также журналисты подчеркивают, что впоследствии правоохранители, прибывшие на место инцидента, выяснили, что злоумышленники причастны к нападению и грабежу мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта, поэтому их задержали и увезли на опознание.

Добавим, что на местах событий работали наряды патрульной полиции, полиции охраны, медики и следственно-оперативная группа. Все участники инцидентов дают показания, подозреваемые задержаны.

В Киеве молодчики напали на продюсера "Украина" и потом пытались ограбить супермаркет: видео

Теги: Новости Украины Новости Киева Медиа Ограбления Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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