Продолжаем наступательные действия, – Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении

21 мая 2023, 18:17
Читати новину українською

Источник:

телеграм Александра Сырского

Украинские защитники продолжают героически защищать Бахмут. Их посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Сырский поблагодарил бойцов за их работу. Также генерал обнародовал видео с передовой.

Интересно Россия видоизменится, – Буданов сказал, можно ли дождаться капитуляции Кремля

Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении

Генерал рассказал, что посетил украинских воинов и командиров на передовой на Бахмутском направлении. Там он поблагодарил и отметил воинов, ежедневно уничтожающих врага, в частности:

  • 3 ОМБр,
  • 5 ОМБр,
  • 30 ОМБр,
  • 56 ОМБр,
  • 93 ОМБр.

Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла,
– заметил Сырский.

Он пояснил, что в будущем это предоставит Силам обороны возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной ситуации на фронте.

"Во время работы совместно с командирами детально спланировали наши действия и дальнейшую стратегию. Оборонная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага. Слава Украине!" – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Смотрите видео с передовой на Бахмутском направлении

Стоит прочесть Не прошло и 7 месяцев: Медведев ответил Маску на его твит о Бахмуте

ВСУ близки к тактическому окружению Бахмута: коротко

  • По состоянию на 21 мая украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, враг потерял часть господствующих высот вокруг. Продолжается продвижение ВСУ по флангам.
  • Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что ВСУ приближаются к тактическому окружению Бахмута. Благодаря этому наши военные смогут контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно его уничтожать.
  • В то же время в ВСУ не исключают возможности отхода из города, если этого потребует ситуация. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что даже выход из Бахмута позволит нанести врагу еще больше потерь.

Автор: Ольга Котів