Продолжаем наступательные действия, – Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении
Источник:телеграм Александра Сырского
Украинские защитники продолжают героически защищать Бахмут. Их посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Сырский поблагодарил бойцов за их работу. Также генерал обнародовал видео с передовой.
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Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении
Генерал рассказал, что посетил украинских воинов и командиров на передовой на Бахмутском направлении. Там он поблагодарил и отметил воинов, ежедневно уничтожающих врага, в частности:
- 3 ОМБр,
- 5 ОМБр,
- 30 ОМБр,
- 56 ОМБр,
- 93 ОМБр.
Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла,
– заметил Сырский.
Он пояснил, что в будущем это предоставит Силам обороны возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной ситуации на фронте.
"Во время работы совместно с командирами детально спланировали наши действия и дальнейшую стратегию. Оборонная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага. Слава Украине!" – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Смотрите видео с передовой на Бахмутском направлении
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ВСУ близки к тактическому окружению Бахмута: коротко
- По состоянию на 21 мая украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, враг потерял часть господствующих высот вокруг. Продолжается продвижение ВСУ по флангам.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что ВСУ приближаются к тактическому окружению Бахмута. Благодаря этому наши военные смогут контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно его уничтожать.
- В то же время в ВСУ не исключают возможности отхода из города, если этого потребует ситуация. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что даже выход из Бахмута позволит нанести врагу еще больше потерь.