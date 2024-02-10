Продолжаем обновление Сил обороны: Зеленский рассказал о важных совещаниях и анонсировал изменения

Владимир Зеленский вечером 10 февраля выложил сообщение, в котором рассказал о совещаниях с военным руководством. 24 Канал расскажет детали.

Сообщение президента короткое, но достаточно емкое. На фото, которое Зеленский выложил в телеграм-канале, – высшее военное руководство, в частности новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, главы СБУ Василий Малюк.

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Что написал Зеленский

Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут,

– написал президент.

Свое сообщение он подытожил словами "Больше силы для Украины. Больше возможностей".

Кого Зеленский назначил вместо команды Залужного