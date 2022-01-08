Продолжает работать: в КНБ Казахстана опровергли задержание племянника Назарбаева

8 января 2022 , 13:44
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Источник:

Интерфакс

Информация о том, что племянника первого президента Казахстана Самата Абиша задержали, не соответствует действительности. Мужчина продолжает занимать должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики.

Об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Важно У Назарбаева говорят, что он не убегал и находится в Казахстане

По данным КНБ Казахстана, информация о якобы задержании племянника первого президента Казахстана не соответствует действительности.

Первым заместителем так и работает,
– сказал собеседник агентства.

Что этому предшествовало

7 января в социальных сетях активно распространяли информацию о том, что Абыш больше не занимает должность первого заместителя КНБ, потому что его задержали. Также СМИ писали, что Назарбаев с семьей сбежал из Казахстана. По некоторым данным, в стране остался лишь брат бывшего президента Болат Назарбаев.

Однако все это оказалось фейком. Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева заявил, что бывший президент Казахстана не убегал из страны и якобы находится в столице.

Обратите внимание! Ранее Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя Совбеза. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев по требованию протестующих.

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Автор: Альона Захарова