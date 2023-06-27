Наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня, – Маляр
Источник:Анна Маляр
На Бахмутском направлении идет украинское наступление. Наши защитники каждый день держат продвижение по флангам.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, во время планирования наступательных действий на Востоке украинские военные учитывали факт разногласий между ЧВК "Вагнера" и действующими российскими властями.
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На Бахмутском направлении продолжается наступление ВСУ
Маляр рассказала, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам.
Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили. Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс,
– отметила заместитель министра.
Она добавила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.
"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли нужно несколько больше усилий и терпения", – подытожила Маляр.
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Бердянск. Бавовнятко,
– говорится в подписи на фото с последствием взрыва.
В Бердянске произошел "хлопок" / Фото Сергея Братчука
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Ситуация в Бахмуте: коротко
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки на Бахмутском направлении россияне неудачно наступали на Богдановку. Также они нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на 26 июня только за сутки на Бахмутском направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне активно обстреливали украинских защитников, в частности, нанесли 2 авиаудара.
- Силы обороны ликвидировали 153 оккупанта, ранили 203 россиян, а пленили еще 6. Оккупационная армия также потеряла 2 самоходные установки, 13 единиц артиллерийских средств, БМД, 4 БпЛА, 1 пункт управления БпЛА и противотанковый ракетный комплекс.