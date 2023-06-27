Наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня, – Маляр

На Бахмутском направлении идет украинское наступление. Наши защитники каждый день держат продвижение по флангам.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, во время планирования наступательных действий на Востоке украинские военные учитывали факт разногласий между ЧВК "Вагнера" и действующими российскими властями.

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На Бахмутском направлении продолжается наступление ВСУ

Маляр рассказала, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам.

Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили. Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс,

– отметила заместитель министра.

Она добавила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.

"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли нужно несколько больше усилий и терпения", – подытожила Маляр.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что пока нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнера". Они не просто отошли, а "накивали пятками". Вместо вагнеровцев там действуют регулярные российские войска, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения России. Также там есть воины из других более мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "Ветераны", а также штурмовые роты "Шторм-Z".

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В Бердянске произошел "хлопок"

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил о новом "хлопке" на временно оккупированных территориях.

Бердянск. Бавовнятко,

– говорится в подписи на фото с последствием взрыва.



В Бердянске произошел "хлопок" / Фото Сергея Братчука

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