Армия продвигается, уничтожены почти 3 вражеские роты: какая ситуация на Таврическом направлении

Вооруженные Силы пошли в контрнаступление, в частности, на Юге, эффективно ликвидируют врага и его технику. Собственно, стало известно, что за сутки наши бойцы отправили на лавы "200-х" и "300-х" почти три вражеские роты.

В среду, 21 июня, командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об успехах ВСУ на этом участке фронта. По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение дня выполнили 1 119 огневых задач, уменьшили личный состав врага, его арсеналы.

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Продвижение ВСУ продолжается

Как отметил военный, на Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и шаг за шагом приближает Украину к победе.

Успехи сил обороны уже заметны. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника,

– констатировал Тарнавский.

Собственно, наша армия уничтожила такую технику "второй армии мира":

6 танков;

13 единиц БМП;

2 ББМ;

МТ-ЛБ;

3 БПЛА "Supercam";

БПЛА "Орлан-10";

5 гаубиц 2С19 "Мста-С";

4 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

2 зенитных ракетных комплекса "Стрела";

5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт";

2 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";

БМ-21 "Град";

РЛС "Зоопарк".

Успехи украинских воинов на Таврическом направлении: смотрите видео Тарнавского

В России – безумные потери

Как информировали в Генштабе утром 21 июня, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 222 тысячи военных. Только за минувшие сутки – 540 бойцов.

В то же время в Минобороны нашего государства заметили, что количество ликвидированных российских танков за время великой войны составляет 4 тысячи единицы – это более 100 танковых батальонов.

А вот командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский похвастался успехами ВСУ на Востоке. По его словам, наши воины отправили к Кобзону целую группу снайперов "Призрак".

Нашим защитникам удалось также уничтожить три места, где захватчики хранили боеприпасы.