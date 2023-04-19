После прогнозов Буданова пропагандисты еще неделю бьются в истерике, – политтехнолог

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов недавно дал несколько интервью разным изданиям. Такая активность главы украинской разведки может быть не случайна.

Да, не только прогнозы Кирилла Буданова, но и его активность в медиапространстве может свидетельствовать о будущих хороших новостях. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Причем здесь "Рамштайн"

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал журналистам, что попытка зимнего наступления россиян была провальной. Он добавил, что в ближайшее время у России не будет ресурсов для новых наступательных действий.

Хард-прогнозы – это хорошо, главное, чтобы они совпадали с реальными достижениями. Но Буданов обычно в своих прогнозах очень точен,

– отметил Борис Тизенгаузен.

По его словам, Кирилл Буданов активно общается с медиа перед какими-нибудь важными событиями. В частности, это было месяц назад, перед танковым "Рамштайном". По его результатам, Украине предоставили боевые танки Leopard 2.

Сейчас частично начал реализовываться авиационный "Рамштайн", говорится о передаче Украине МиГ. Но дальше поставки авиации могут стать еще более качественными.

Борис Тизенгаузен о прогнозах Кирилла Буданова: смотреть видео

Боль для россиян

По мнению Тизенгаузена, глава ГУР МО является большой проблемой и болью для всего российского истеблишмента.

"Когда Буданов выходит с прогнозами, еще неделю пропагандисты с пеной во рту бьются в истерике, разбирая его интервью", – подчеркнул политтехнолог.

Во всех прошлых своих прогнозах Кирилл Буданов был очень точным, и его слова совпадали с тем, что мы наблюдали на поле боя. Поэтому, по всей вероятности, и на этот раз глава украинской разведки четко очертил наши цели и рассказал о перспективах контрнаступления, которые в скором будущем станут реальностью.

Интервью Кирилла Буданова: главное