Так, не лише прогнози Кирила Буданова, але і його активність у медіапросторі може свідчити про майбутні гарні новини. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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До чого тут "Рамштайн"

Голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов розповів журналістам, що спроба зимового наступу росіян була провальною. Він додав, що найближчим часом у Росії не буде ресурсів для нових наступальних дій.

Хард-прогнози – це добре, головне, щоб вони збігались із реальними досягненнями. Але Буданов зазвичай у своїх прогнозах дуже точний,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

За його словами, Кирило Буданов активно спілкується з медіа перед якимись важливими подіями. Зокрема, це було й місяць тому, перед танковим "Рамштайном". За його результатами якого Україні надали бойові танки Leopard 2.

Зараз же частково почав реалізовуватись авіаційний "Рамштайн", мовиться про передачу Україні МіГ. Але далі поставки авіації можуть стати ще якіснішими.

Борис Тизенгаузен про прогнози Кирила Буданова: дивитись відео

Біль для росіян

На думку Тизенгаузена, очільник ГУР МО є великою проблемою та болем для всього російського істеблішменту.

"Коли Буданов виходить з прогнозами, ще тиждень пропагандисти з піною в роті б'ються в істериці, розбираючи його інтерв'ю", – підкреслив політтехнолог.

У всіх минулих своїх прогнозах Кирило Буданов був дуже точним, і його слова збігались із тим, що ми спостерігали на полі бою. Тому, цілком ймовірно, що і цього разу голова української розвідки чітко окреслив наші цілі та розповів про перспективи контрнаступу, які в недалекому майбутньому стануть реальністю.

Інтерв'ю Кирила Буданова: головне