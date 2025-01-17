"Оправданий слушать никто не будет": в Раде обратились к "ограниченно годным"

Мужчины, которые получилистатус "ограниченно годных", имели 90 дней для того, чтобы повторно пройти ВВК. В Раде напоминают, что те, кто этого не сделают до 5 февраля 2025 года, будут оштрафованы.

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский напомнил, что "ограниченно годных" на прохождение ВВК никто не будет вызывать. Они должны сделать это самостоятельно, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Нарушители заплатят штраф

Нардеп отметил, что те, кто не пройдут ВВК до 5 февраля 2025 года, получат штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

По словам Вениславского, нет никаких юридических оснований, чтобы оспаривать или оправдываться, что в течение 9 месяцев не было возможности пройти повторно ВВК.

Чиновник подчеркнул, тот кто не выполнил требования закона, дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства.

Напомним, что 4 мая 2024 года законом был отменен статус "ограниченно годный". Мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, в течение девяти месяцев должны были пройти повторный медицинский осмотр.