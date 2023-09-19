Сразу выполнили задание на "максимум": как проходило освобождение Клещиевки – невероятные кадры

Освобождению Клещиевки предшествовала масштабная работа – военные исследовали местность и продумывали тактику боя. Операция прошла очень удачно, ведь ВСУ выполнили поставленные задачи.

Вооруженным Силам удалось освободить Клищиевку Донецкой области 17 сентября. Украинские военные протянули в деоккупированном населенном пункте государственный флаг.

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Как проходило освобождение села

Пограничники из штурмовой бригады "Стальная граница" вступили в подчинение 80 ОДШБ и совместно с другими бойцами ВСУ участвовали в деоккупации Клещиевки. Село было разделено на разные сектора, каждый из которых штурмовала отдельная группа.

Операциям предшествовала подготовительная работа – бригада знакомилась с документами и местностью, доводила до личного состава и младших командиров. Военные поняли, что населенный пункт является приоритетом на этом этапе войны.

Первоочередной задачей было штурмовать занятую посадку. Были сформированы группы. Были проведены тренировочные занятия. Это не было внезапно,

– рассказал командир одной из бригад.

Как проходила операция по освобождению: смотрите видео

ВСУ обработали всю информацию и подготовили план деоккупации населённого пункта. Они подобрали людей и вооружения, после чего сформировали группы для исполнения.

Была задача "минимум", была задача "максимум". Мы во время первого штурма выполнили задачу "максимум" – заняли половину посадки. Штурмовали, зачистили вражеские окопы, норы, уничтожили врага,

– рассказал командир.

После этого на место прибыли группы закрепления, которым передали зачищенные позиции.

Детали освобождения Клещиевки – смотрите в видео

Деокупация Клещиевки