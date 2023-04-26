Россия производит ракеты, но темпы уже не те, – Данилов о возможностях врага
Оккупанты выпускают меньше ракет по Украине, чем это было до того, что может свидетельствовать об их нехватке. В то же время в Совете национальной безопасности и обороны уверены, что у врага нет возможностей производить достаточно крылатого вооружения.
Во вторник, 25 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что захватчики использовали на войне против Украины больше ракет, чем они сейчас могут изготовить. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Смотрите также Как избежать злополучной войны, холодный душ для Макрона: что западные СМИ пишут об Украине
Оружия осталось мало
По словам чиновника, санкции и другие факторы влияют на то, что сейчас враг прямо-таки не способен накопить огромные объемы вооружения. Поэтому по состоянию на данный момент можно наблюдать, что противник "немного выдохся".
Они понемногу производят (ракеты – 24 канала). Но не с теми темпами, которыми они потеряли их на территории нашей страны. У них их осталось мало,
– констатировал Данилов.
В то же время, он отметил, что этот факт вовсе не означает, что украинцы должны расслабляться и не понимать, что существует реальная опасность со стороны России.
Собственно, у врага есть небольшой, но шанс накопить определенное количество ракет для того, чтобы потом использовать его для ударов по Украине или обороны во время потенциального контрнаступления Вооруженных Сил.
Буданов о запасах ракет России
- Отметим, что относительно этой темы также высказывался руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он подтвердил, что массированных ракетных атак уже не было более полутора месяцев, а также заверил, что захватчики накапливают вооружение для того, чтобы хоть как-то противодействовать украинским силам, когда те будут проводить контрнаступательные операции.
- Также он отметил, зачем оккупанты уже так долго не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. По словам главного разведчика Украины, этот населенный пункт едва ли не единственное место, где у врага есть хоть какие-то условные "достижения". Хотя и были они достигнуты ценой безумных потерь.