Экс-офицер Воздушных сил назвал главные трудности Украины по производству баллистики

Владимир Зеленский отметил, что одна из важнейших задач для Украины - максимально ускорить производство украинских баллистических ракет. Наша страна имеет для этого возможности.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что именно нужно для реализации в Украине изготовления собственного баллистического вооружения. Также директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров отметил, что украинские крылатые и баллистические ракеты могут появиться до середины 2025 года.

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Это ускорит получение Украиной собственной баллистики

Храпчинский отметил, что наша страна не имеет проблем с изготовлением дальнобойных дронов, определенных средств малых систем противовоздушной обороны, зенитных дронов со стороны частных компаний.

Также Украина имеет основательные знания о возможности создания баллистических ракет. Однако, все это есть на государственных предприятиях,

– отметил эксперт по авиации.

В то же время как только частные компании допустят к соответствующей информации, по его мнению, скорость создания данных средств будет гораздо выше.

Важно понимать, что частные компании занимаются большими вопросами, однако некоторые специалисты, которые работают на таких предприятиях, проходят повторный путь инженеров, который уже преодолели.

Также документация, которая есть на некоторых предприятиях, по его словам, может быть не актуальной. Однако ключевые элементы, которые могут пройти модернизацию, позволят создать качественное решение. Ведь в Украине есть большое количество молодых инженеров, которые могут предложить качественные решения.

Также есть много компаний в перечне "Укроборонпрома", которые разрабатывали баллистические ракеты и имеют соответствующие наработки.

"Вспомним, что такие знания есть на "Южмаше" и в КБ "Луч". Все это могло бы быть объединено с частными предприятиями и дополнительно объединено с европейскими компаниями", – подчеркнул экс-офицер Воздушных сил ВСУ.

Обратите внимание! Глава МИД рассказал о разработке Украиной собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и призвал европейские страны инвестировать в этот проект. В Defense Express отметили, что, вероятно, речь идет о создании ЗРК вдвое мощнее Patriot.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Европе инвестировать в противовоздушную оборону. Ту речь идет, по мнению Храпчинского, не о деньгах, а об инвестициях в виде знаний и решений, которые уже есть в странах Европы.

Также можно говорить о том, что объединение таких мощных возможностей между Европой, Украиной, нашими частными компаниями, привело бы к насыщению рынка современными решениями. Они бы помогли решить задачи по ударам по территории России,

– уверен Анатолий Храпчинский.

Поэтому допуск частных компаний к возможности создания таких технологий существенно ускорит получение Украиной баллистических ракет.