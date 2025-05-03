Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що саме потрібно для реалізації в Україні виготовлення власного балістичного озброєння. Також директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров наголосив, що українські крилаті та балістичні ракети можуть з'явитися до середини 2025 року.

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Це прискорить отримання Україною власної балістики

Храпчинський зазначив, що наша країна не має проблем з виготовленням далекобійних дронів, певних засобів малих систем протиповітряної оборони, зенітних дронів з боку приватних компаній.

Також Україна має ґрунтовні знання щодо можливості створення балістичних ракет. Однак, все це є на державних підприємствах,

– наголосив експерт з авіації.

Водночас як тільки приватні компанії допустять до відповідної інформації, на його думку, швидкість створення даних засобів буде набагато вищою.

Важливо розуміти, що приватні компанії займаються великими питаннями, проте деякі спеціалісти, які працюють на таких підприємствах, проходять повторний шлях інженерів, який вже подолали.

Також документація, яка є на деяких підприємствах, за його словами, може бути не актуальною. Однак ключові елементи, які можуть пройти модернізацію, дозволять створити якісне рішення. Адже в Україні є велика кількість молодих інженерів, які можуть запропонувати якісні рішення.

Також є багато компаній в переліку "Укроборонпрому", які розробляли балістичні ракети і мають відповідні напрацювання.

"Згадаємо, що такі знання є на "Южмаші" та у КБ "Луч". Все це могло б бути об'єднано з приватними підприємствами та додатково об'єднано з європейськими компаніями", – підкреслив ексофіцер Повітряних сил ЗСУ.

Зверніть увагу! Глава МЗС розповів про розробку Україною власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та закликав європейські країни інвестувати в цей проєкт. У Defense Express зауважили, що, імовірно, йдеться про створення ЗРК вдвічі потужнішого за Patriot.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Європі інвестувати у протиповітряну оборону. Ту йдеться, на думку Храпчинського, не про гроші, а про інвестиції у вигляді знань та рішень, які вже є в країнах Європи.

Також можна говорити про те, що об'єднання таких потужних можливостей між Європою, Україною, нашими приватними компаніями, призвело б до насичення ринку сучасними рішеннями. Вони б допомогли розв'язати завдання щодо ударів по території Росії,

– впевнений Анатолій Храпчинський.

Тому допуск приватних компаній до можливості створення таких технологій суттєво прискорить отримання Україною балістичних ракет.