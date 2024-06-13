США увеличат производство снарядов до 100 тысяч в месяц, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди государств-членов блока зафиксировали рост производства оружия и снарядов после начала полномасштабного вторжения.

Об этом Столтенберг заявил по результатам заседания министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Страны увеличивают производство снарядов

По словам Столтенберга, сейчас есть результаты усилий союзников по НАТО, которые договорились об увеличении совместных закупок. Столтенберг привел пример США, которые до начала полномасштбаного вторжения производили примерно 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц.

Сейчас – это 28 000 в месяц, а к концу следующего года планируется достичь 100 000 в месяц. И мы наблюдали подобный рост производства боеприпасов для тяжелой артиллерии по всей Европе,

– сказал Столтенберг.

Он отметил, что сейчас инвестиции направлены в сферу обороны и происходит строительство новых заводов. Это касается не только снарядов, но и изготовления новых систем ПВО.

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Лидеры G7 договорились о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. Такая поддержка будет предоставляться путем использования прибыли от этих активов, который со временем накапливается.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не планирует в ближайшее время передавать новые системы ПВО для Украины, в том числе и те, которые находятся в Польше. Впрочем, США работает над этим вопросом с союзниками.

В Аргентине обсуждают возможность передать ВСУ самолеты Super-Etendard, чтобы поддержать обороноспособность Украины в войне против российских оккупантов. В частности планируется передать 5 единиц авиатехники.