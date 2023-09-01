Украина может производить ракеты и на 2000 километров: Свитан заметил, что для этого нужно

С начала полномасштабного вторжения оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. В настоящее время наше государство активно развивает ракетную программу, чтобы дать отпор российским захватчикам.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что во времена СССР на территории нашего государства располагались проектные бюро, сборочные цеха и производство элементной базы для противокорабельной ракеты Х-35, которую сейчас совершенствуют украинцы.

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Крылатая ракета – это труба с крыльями, с одной стороны которой головка самонаведения, а с другой – самолетный турбореактивный двигатель. Есть топливные баки, в которые заливают керосин, боевая часть и система управления. Любая ракета строится примерно по такой же схеме.

Как Украина сможет производить ракеты с дальностью 2000 километров: смотрите видео

Потенциал ракетного производства Украины

Украинцы модернизировали ракету Х-35, немного удлинив и увеличив количество авиационного керосина. Также на нем поставили украинскую головку самонаведения и систему управления с контролем по GPS координатам со связью по спутнику.

Таким образом, создали ракету "Нептун". Эту ракету можно сбрасывать с самолета или запускать с береговых ракетных комплексов "Нептун".

Мы часто видим на видео, как выходит ракета из четырех тубусов. Пороховой ускоритель выбрасывает ракету из тубуса, передает ей определенную кинетическую энергию, разгоняет до той скорости, где ракета уже может запустить свой двигатель и дальше, используя ракетный керосин, проходит определенное расстояние.

– сказал Свитан.

Ракета "Нептун" имеет дальность до 300 километров, однако она может пройти и 500, 1000, 2000 километров. Двигатель способен работать несколько часов – главное, чтобы было топливо. На базе этой ракеты Украина может сделать "Томагавк" с дальностью 2000 километров.

13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" уничтожили флагман российского флота – крейсер "Москва".

"Мы можем сделать ракету, которая и до Москвы, и до Урала долетит. Дальше все будет зависеть только от финансирования и задачи", – отметил военный эксперт.

Дальнобойное оружие Украины