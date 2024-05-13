У нас проблема с количеством: какие меры принимает Украина, чтобы обогнать Россию в производстве дронов

Россияне преобладают по количеству производства дронов. Стране-агрессору удалось поставить производство на военные рельсы. Однако качество вражеских средств поражения далеко от идеала.

Об этом 24 Каналу рассказал координатор проекта "ОЧІ" Александр Дмитриев "Тихоход". К слову, в Минобороны заявили, что должна иметь преимущество перед врагом, поэтому власть хочет привлекать к производству дронов университеты и предприятия.

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"Их преимущество только в количестве"

Даже в производстве беспилотников россияне делают ставку только на количество. В то же время в Украине ситуация противоположная. У нас есть огромная потребность в поднятии именно количественных показателей. Вопросов к нашим разработчикам по качеству нет.

Я всегда был сторонником качества. Но сейчас нам необходимо больше дронов, и не просто дронов, а очень качественных. Ведь каждый дрон, который будет выпущен, должен попадать в цель,

– сказал координатор проекта "ОЧІ".

По его словам, сейчас со всех сторон по этому поводу принимаются меры, в частности привлечение иностранного финансирования для наших производителей, также приобщаются иностранные производители.

Мощный удар по российской экономике, видимо, могут наносить только украинские дроны, которые долетают до нефтеперерабатывающих заводов на территории России.

Это точно работает. Вооруженные силы и команды, которые занимаются этими дронами – это, пожалуй, лучшие санкционисты, которые работали против России,

– отметил Дмитриев.

Конечно, россияне пытаются технологически противодействовать ударам Сил обороны, но самый эффективный способ врага уменьшать способности Украины – наша неслаженность внутри страны.

"То, что россияне наращивают технически, технологически и количественно понятно. Мне кажется, что сейчас самая большая проблема – это диверсионная деятельность оккупантов, ИПСО, которые разлетаются со скоростью звука и т.д.", – добавил координатор проекта "ОЧІ".

Россия хочет украсть наши технологии

Российские захватчики тщательно отслеживают развитие наших технологий, внедряют шпионов, чтобы иметь как можно больше информации о том, где мы развиваемся, украсть идеи и их реализовывать.

Именно поэтому координатор проекта "ОЧІ" в очередной раз призвал соблюдать информационную гигиену и не помогать своими действиями врагу.

Не надо публиковать схемы, разработки. Это наше преимущество, которое мы должны охранять, как государственную тайну,

– отметил Дмитриев.

Однако украинцы должны обязательно показывать миру, что мы сильные, так и нашему населению и россиянам то, как мы уничтожают врага.

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