Про це 24 Каналу розповів координатор проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв "Тихоход". До слова, у Міноборони заявили, що повинна мати перевагу перед ворогом, тому влада хоче залучати до виробництва дронів університети та підприємства.

Важливо Ворогу не заховатися: як на Харківщині за росіянами слідкує система "ОЧІ"

"Їхня перевага лише у кількості"

Навіть у виробництві безпілотників росіяни роблять ставку лише на кількість. Водночас в Україні ситуація протилежна. У нас є величезна потреба у піднятті саме кількісних показників. Питань до наших розробників щодо якості немає.

Я завжди був прихильником якості. Але зараз нам необхідно більше дронів, і не просто дронів, а дуже якісних. Адже кожен дрон, який буде випущений, має потрапляти в ціль,

– мовив координатор проєкту "ОЧІ".

За його словами, зараз з усіх сторін щодо цього вживаються заходи, зокрема залучення іноземного фінансування для наших виробників, також долучаються іноземні виробники.

Потужного удару по російській економіці, мабуть, можуть завдавати тільки українські дрони, які долітають до нафтопереробних заводів на території Росії.

Це точно працює. Збройні сили й команди, які займаються цими дронами – це, мабуть, найкращі санкціоністи, які працювали проти Росії,

– зазначив Дмітрієв.

Звісно, росіяни намагаються технологічно протидіяти ударам Сил оборони, але найефективніший спосіб ворога зменшувати спроможності України – наша незлагодженість всередині країни.

"Те, що росіяни нарощують технічно, технологічно та кількісно зрозуміло. Мені здається, що зараз найбільша проблема – це диверсійна діяльність окупантів, ІПСО, які розлітаються зі швидкістю звуку тощо", – додав координатор проєкту "ОЧІ".

Росія хоче поцупити наші технології

Російські загарбники ретельно відстежують розвиток наших технологій, впроваджують шпигунів, щоб мати якомога більше інформації про те, де ми розвиваємось, вкрасти ідеї і їх реалізовувати.

Саме тому координатор проєкту "ОЧІ" вкотре закликав дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати своїми діями ворогу.

Не треба публікувати схеми, розробки. Це наша перевага, яку ми маємо охороняти, як державну таємницю,

– зауважив Дмітрієв.

Проте українців мають обов'язково показувати світу, що ми сильні, так і нашому населенню й росіянам те, як ми знищують ворога.

Атаки українських дронів по Росії: останні новини