Средств больше, чем хотелось, – "Скалун" поделился успехами отечественного производства дронов

Производство украинских дронов набирает обороты. В 2025 году Украина запланировала увеличить долю отечественного вооружения и привлечь международные инвестиции в сферу обороны.

Офицер 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сергей "Скалун" в эфире 24 Канала рассказал, что украинские производители пытаются отказываться от использования китайских комплектующих.

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Что важно в процессе изготовления БпЛА?

Основное ударное средство полка – это Nemesis. Если говорить о разведывательных дронах, то полк использует такие украинские разработки: "Мара", "Гор". Производство дрона Nemesis сейчас абсолютно локализовано, то есть используются только отечественные комплектующие, нет никаких китайских запчастей.

Сергей "Скалун" поделился, что полк находится в постоянном взаимодействии с производителем беспилотников, дает ему информацию из собственного опыта по применению средств. Это обеспечивает оперативное внесение корректировок в конструкцию дронов для повышения эффективности.

Средств больше, чем хотелось бы. Я имею в виду ассортимент, номенклатуру дронов, потому что мы тестируем много их. К разработке части этих средств мы причастны,

– озвучил офицер.

В ближайшее время, по словам "Скалуна", его полк будет полноценно применять средства, которые существенно расширят украинские возможности с точки зрения глубины использования и влияния, которое они могут оказывать на врага. Со временем будет определен ограниченный перечень БпЛА. Это, как пояснил офицер, облегчит обслуживание, логистику, взаимозаменяемость экипажей.

Напомним, Владимир Зеленский во время заседания Ставки обсудил тему производства БпЛА и их закупки для войска. Украинский лидер отметил положительную динамику изготовления ударных дронов Deep Strike и с целью увеличения объемов производства и поставок беспилотников поручил заключить максимальное количество контрактов.