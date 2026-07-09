Производство ракет к Patriot в Украине может начаться через несколько недель, – Минобороны Польши

Владислав Косиняк-Камыш высказался по поводу производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Украине. По словам министра обороны Польши, этот процесс может начаться уже через несколько недель.

Об этом сообщает PAP.

К теме: Авиаэксперт указал на нюансы лицензии на производство Patriot, которую должна получить Украина

Что говорят в Минобороны Польши о производстве ракет для Patriot в Украине?

В Анкаре в рамках саммита НАТО Польша подписала соглашение с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot.

Кроме того, 8 июля Дональд Трамп объявил о лицензии на производство ракет для Patriot в Украине во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.